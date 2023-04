Mixitè: Le star del jazz al Parc di Firenze

Firenze, 17 aprile 2023 - Alta qualità, orari flessibili, prezzi accessibili. E' il segreto del successo del cartellone di "Mixitè - Suoni e voci di culture antiche e attuali", la rassegna musicale a cura di Toscana Produzione Musica che porta al PARC di Firenze per tre mesi star e nuovi talenti del jazz. Un programma ambizioso, quello del centro di produzione presieduto da Paolo Zampini, che sotto la direzione artistica di Maurizio Busìa e Francesco Mariotti presenta tredici concerti dal respiro internazionale, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio.

Sarà lo storico sodalizio newyorchese formato da Dave Douglas, decano dei trombettisti americani, e il batterista Joey Baron ad inaugurare il percorso venerdì prossimo con uno show che racconta quarant'anni di avventure condivise in compagnia dei grandi protagonisti dell'epoca, da Philip Glass a Laurie Anderson, da David Bowie a Dizzy Gillespie. Sonorità dalle radici blues e gospel animano la giornata di sabato, con l'artista eclettico Dave Burrell, capace di mescolare la tradizione dei Jelly Roll Morton, James P. Johnson e Duke Ellington con compositori d'avanguardia come Thelonius Monk e John Coltrane ed ispirazioni afroamericane legate all'incontro con il polistrumentista senegalese Dudu Kouatè, custode di un'eredità musicale millenaria importata in Italia dal 1988. La serata prosegue con il progetto Elektra della giovane cantante Camilla Battaglia, una suite in cinque parti dedicata ognuna ad un archetipo femminile, tra storia antica, mitologia e letteratura.

Tra gli eventi più attesi, la prodigiosa flautista statunitense Nicole Mitchell arriverà in città sabato 29 con Ballaké Sissoko, maestro della kora - uno degli strumenti tipici del griot - per disegnare uno spazio musicale ibrido, che supera ogni barriera identitaria. Tra gli appuntamenti di maggio, il programma si arricchisce delle visioni immaginifiche e oniriche della band Satoyama, presente il 13 maggio, i ritmi jazz del pluripremiato sassofonista Ivan Mazuze, in scena il 21, e il progetto inedito di Tommaso Novi, storico membro de "I Gatti Mézzi", che salirà sul palco il 27 con le canadesi Melissa Doucet e Cristina Beaudry-Cardenas. La chiusura del festival è affidata alla chitarra di Adriano Viterbini e al basso di Enzo Pietropaoli, che l'11 giugno presenteranno il loro ultimo lavoro discografico.