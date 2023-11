Giorgia in concerto al Mandela Forum

Firenze, 22 novembre 2023 - Dopo il ritorno discografico con 'Blu' e dopo il tour teatrale che l'ha vista protagonista nel maggio scorso al Teatro della Pergola - data sold-out in prevendita - Giorgia torna in concerto a Firenze, stavolta nel più capiente Mandela Forum. Appuntamento giovedì 23 novembre, nell'ambito del 'Blu Live - Palasport', terzo capitolo del tour 2023 dedicato al nuovo album. La cantautrice romana per le nuove date nei palazzetti ha sul palco una formazione di musicisti inedita: Diana Winter (voce e chitarra), Andrea Faustini (voce), Fabio Visocchi (keyboards), Gianluca Ballarin (piano, keyboards e programming), Mylious Johnson (drums), Sonny T (basso, chitarra e direzione musicale) e Andrea Rigonat (chitarre).