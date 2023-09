Galleria dell’Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al museo

Firenze, 30 settembre 2023 - La Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico domenica 1 ottobre, in occasione della “domenica al museo”, iniziativa introdotta dal MiC-Ministero della Cultura, con orario continuato dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso 18.20).Il David, capolavoro di Michelangelo, fulcro del museo, attrattore di folle da tutto il mondo, lunedì 25 settembre, giorno di chiusura della Galleria, è stato spolverato, operazione di conservazione e tutela, che viene ripetuta ogni due mesi, a porte chiuse. I visitatori, questa domenica, dunque, avranno la possibilità di ammirarlo in tutta la sua bellezza ancora più ammaliante, di un candido nitore, esaltato anche dalla luce naturale proveniente dal lucernario che lo sovrasta. Una luce nuova che si deve ai recenti lavori di consolidamento, messa in sicurezza e pulitura proprio del lucernario, realizzati grazie alla volontà del direttore Cecilie Hollberg. Un impegno importante che si è svolto nell’arco di dieci lunedì, giorno di chiusura della Galleria dell’Accademia di Firenze, e che ha voluto essere un regalo per festeggiare i 150 anni dall’arrivo della celebre scultura in questo luogo, appositamente costruito per conservarlo.

Maurizio Costanzo