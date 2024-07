Galleria dell’Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al Museo

Firenze, 3 luglio 2024 - In occasione della “domenica al museo” (#DomenicalMuseo), iniziativa introdotta dal MiC-Ministero della Cultura, domenica 7 luglio la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico. Anche in estate ritorna la possibilità di ammirare la collezione permanente della Galleria, da quella pittorica, che include prestigiosi dipinti a fondo oro prodotti tra il Duecento e il primo Quattrocento, capolavori dell'arte tardogotica e rinascimentale, importanti opere cinquecentesche, pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi a quella scultorea, che oltre a presentare il David di Michelangelo è ricca di opere dal Cinquecento all’Ottocento, dal Ratto delle Sabine del Giambologna alle sculture non finite di Buonarroti, oltre alla splendida Gipsoteca.

A completare la visita alla Galleria dell'Accademia di Firenze la sala degli strumenti musicali, che ospita esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena, e grazie al nuovo allestimento appena realizzato si presenta ai visitatori con una veste inedita. I preziosi strumenti storici, come il clavicembalo in legno di cipresso e ebano del 1700 di Bartolomeo Cristofori, quello espressivo dell'inglese Thomas Culliford del 1785, uno dei pochi inglesi presenti in Italia, e il famoso pianoforte verticale costruito da Domenico Del Mela nel 1739, oltre ad essere stati sottoposti a restauri conservativi, riaccordati e spolverati, sono adesso sollevati da una pedana e illuminati da un impianto illuminotecnico a led di ultima generazione, che ne garantiscono una migliore, eccellente visuale. Inoltre si ricorda che la Galleria dell'Accademia di Firenze per tutta l'estate aprirà le sue porte anche il martedì e giovedì sera.

Fino al 26 settembre 2024, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,30) mentre i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,30). L'orario di apertura della Galleria dell’Accademia di Firenze è dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso 18,20). Non è possibile la prenotazione nei giorni di apertura gratuita; resta attiva, invece, e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni (al costo di 4 euro) disponibile tramite call center al numero di telefono +39 055 294883 oppure online sul sito ufficiale del Museo.

Il sito web della Galleria dell’Accademia di Firenze, oltre che in inglese e ovviamente in italiano, sarà consultabile in altre quattro lingue: francese, tedesco, spagnolo e cinese semplificato (mandarino). Un’ulteriore apertura verso quel pubblico internazionale, che impossibilitato a venire direttamente a Firenze, avrà modo visitare, almeno virtualmente, la Galleria, avere un assaggio della ricchezza delle sue collezioni. Il Museo conserva un patrimonio preziosissimo e unico: dalla più importante e numerosa raccolta di sculture di Michelangelo, con i monumentali Prigioni, la Pietà Palestrina e il celebratissimo David, ai gessi ottocenteschi di Lorenzo Bartolini nella Gipsoteca; dai fondi oro del Duecento alla pittura fiorentina del Cinquecento, insieme al Dipartimento degli strumenti musicali antichi con cinquanta esemplari provenienti dalle collezioni delle famiglie granducali toscane dei Medici e Lorena, tra cui delle vere rarità come, tra gli altri, la viola tenore e il violoncello costruiti da Antonio Stradivari.

Il portale web della Galleria dell’Accademia di Firenze dedica un focus sulle singole opere e mette a disposizione un ampio palinsesto di contenuti digitali, un’offerta culturale dal valore inestimabile. Ci sono visite in realtà virtuale, miniserie documentaristiche, podcast, format didattici, video artistici, destinati a un pubblico trasversale, pensati per tipologie diverse di utenti, dai più piccoli ai più grandi, in linea con i progetti promossi dal MiC - Ministero della Cultura. Tutti gli eventi organizzati all’interno della Galleria sono stati documentati e si possono vedere su Accademia on line, il canale digitale che si arricchisce sempre di nuovi progetti video, che coinvolgono competenze pluridisciplinari.

Maurizio Costanzo