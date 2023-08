FloReMus 2023, riscoprire il Rinascimento musicale fiorentino

Firenze, 30 agosto 2023 - Inedito. E' la parola chiave del programma della settima edizione di FloReMus, il festival internazionale ideato dall'associazione L'Homme Armé e dedicato interamente al Rinascimento musicale fiorentino. Dal Quattrocento al Cinquecento sino alle soglie del primo Barocco, il percorso di quest'anno ambisce a divulgare melodie e temi poco noti al pubblico contemporaneo esplorando il vastissimo panorama artistico e musicale del periodo.

Un viaggio che si spinge anche oltre i confini del centro storico per abbracciare alcuni luoghi rinascimentali meno conosciuti, dove da venerdì fino a domenica 17 settembre si svolgono quasi tutti i concerts à boire, i sei spettacoli riservati ai giovani talenti italiani programmati - salvo uno alle 12 - all'orario dell'aperitivo in spazi limitrofi a locali che possono offrire un momento conviviale: tra i luoghi coinvolti, la Chiesa di Santa Maria a Settignano, la Chiesa di San Bartolomeo a Ripoli, la Basilica di San Donato in Polverosa e la Villa Medicea di Castello.

I protagonisti dei concerti serali sono invece ensemble europei che portano sul palco repertori molto particolari e spesso rari: dall'orchestra Dramatodia di Alberto Allegrezza, che sabato al Museo del Novecento presenta il caleidoscopico mondo di personaggi, maschere e favelle del Cinquecento, al trio formato dal mezzosoprano Giovanna Baviera, il clavicembalista Michele Vannelli e lo stesso Allegrezza al flauto dolce, che ricordano giovedì 7 al Museo di San Marco il genio poetico e musicale della modenese Tarquinia Molza, prima donna ad aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal Senato romano nel 1600.

Sarà anche l'occasione per festeggiare nell'Auditorium di Sant'Apollonia i quarant'anni de L'Homme Armé, che celebra domenica 10 la ricorrenza con il concerto diretto da Fabio Leonardo su musiche di Antoine Brumel, Josquin Desprez, Jean Mouton e Ninon Le Petit, ed omaggiare lo strumento preferito dalle corti europee del XV secolo, il liuto, protagonista assoluto della serata di mercoledì 13 al Museo di San Marco in compagnia del francese Bor Zuljan.

Non mancano infine sette conversazioni con professori e specialisti dedicate al rapporto tra la musica rinascimentale e la cultura del tempo, con focus specifico su Firenze e la Toscana, due laboratori di scrittura poetico-musicale a cura di Marida Tosto, Gianni Guastella e Fabio Lombardo, e l'evento speciale al Cinema Astra previsto per martedì 12, quando verrà proiettato il film biografico "Il Padrone delle Note - Josquin Desprez", scritto e diretto da Marco Zarelli, che racconta la vita del grande compositore a cinquecento anni dalla morte.