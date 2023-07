Firenze World Music Festival, alle Cascine conversazioni sonore dal mondo

Firenze, 22 luglio - Al parco delle Cascine un fine settimana con le conversazioni sonore dal mondo. Il 22 e 23 luglio all’Ultravox va in scena “Firenze World Music Festival”, novità gratuita dell’Estate Fiorentina del Comune, nata dalla collaborazione tra l’associazione culturale Reality Bites, l’etichetta discografica fiorentina Blackcandy e la band fiorentino-sudamericana Sinedades.

La direzione artistica è curata da Erika Boschi e Agustín Cornejo, giovani membri fondatori di Sinedades, uno dei gruppi di sincretismo compositivo più attivi sul territorio. L’impronta del festival è, quindi, caratterizzata da un sound fresco e contemporaneo, con il coinvolgimento di artisti provenienti da Lisbona, Napoli, Buenos Aires e dalla Toscana. La finalità del festival, infatti, è quella di offrire al pubblico l’opportunità di aprire un dialogo con gli ambasciatori del sincretismo musicale, immergendosi in un’esperienza antica e moderna al tempo stesso.

Il festival prende il via il 22 luglio alle 19 con Drum Circle Firenze per trascinare il pubblico nell’esperienza esplosiva di ritmi e percussioni. Segue la performance di Luarte Project, il duo nato a Lisbona e sviluppatosi a Livorno composto da Chiara Pellegrini e Andrea Musio che celebra la varietà linguistica attraverso arrangiamenti di musiche dal mondo.

Alle 22,30, gli orizzonti sonori tornano a guardare l’Italia con una delle band più conosciute nel panorama del nu folk campano, gli Ars Nova Napoli (Marcello Squillante, Antonino Anastasia, Bruno Belardi e Gianluca Fusco), con l’ospite speciale Denise Di Maria. La serata si chiude con la selezione musicale variegata e coinvolgente di Dnart dj’s.

Domenica 23 luglio si riparte alle 21 con Nicolás Farruggia che porta sul palco di Firenze World Music Festival una trama che intreccia chitarra e voce, musica e poesia, lingue e generi lontani per immergere il pubblico in un sound evocativo e variegato.

A seguire i Choro De Rua, il duo composto dal flauto traverso di Barbara Piperno e dalla chitarra a sette corde di Marco Ruviaro. La programmazione dei concerti live si chiude con la formazione in quintetto dei Sinedades e l’ospite Joaquin Cornejo con musica popolare brasiliana, folk sudamericano, pop e spirito jazz. Infine, il dj set di Hugolini trascinerà il pubblico in un’ultima e festosa danza, trovando la chiusura perfetta per Firenze World Music Festival.