Firenze, visite guidate speciali alla Sinagoga e al cimitero monumentale ebraico

Firenze, 7 marzo 2024 – Ha riaperto straordinariamente alle visite guidate il cimitero ebraico monumentale di Firenze. Proseguiranno per tutto marzo e aprile le giornate dedicate alla conoscenza della cultura ebraica con eventi dedicati, laboratori e visite per famiglie e bambini. Una serie di appuntamenti fino al 28 aprile grazie ai quali sarà possibile immergersi nella cultura ebraica e scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti. Domenica 10 marzo e domenica 7 aprile, alle ore 11 sarà eccezionalmente aperto il cancello del cimitero monumentale ebraico di viale Ariosto, a due passi da Porta San Frediano. Durante la visita sarà possibile scoprire le caratteristiche di questo luogo, che custodisce cappelle e monumenti funerari ottocenteschi, alcuni di straordinario valore artistico. Tra gli altri, si distingue quello a forma di piramide egizia e la tomba di David Levi, benefattore della nuova Sinagoga fiorentina inaugurata nel 1882. La visita tratterà i temi della ritualità nel lutto e nella morte nell’ebraismo e anche della storia della Comunità Ebraica fiorentina tra fine ‘700 e fine ‘800, oltre ad un excursus sugli usi e le tradizioni funerarie ebraiche. Dietro alla costruzione della Sinagoga fiorentina vi sono molte storie da raccontare e tante curiosità da scoprire. Domenica 31 marzo, e domenica 14 aprile alle ore 11: due appuntamenti durante il quale le guide accompagneranno i visitatori nella storia della costruzione della Sinagoga fino ai giorni d’oggi, per focalizzarsi poi sulla ritualità ebraica. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto dal XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo parleremo delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell’ebraismo. Numerose sono le festività ebraiche intese come giorni in cui si ricorda un avvenimento specifico o un momento particolare dell’anno. Durante l’incontro di domenica 17 marzo alle ore 11, rivolto a bambini dagli 8 agli 11 anni accompagnati dai loro genitori, sarà possibile acquistare familiarità con gli aspetti salienti delle principali festività ebraiche che verranno illustrati e descritti. A questo punto i partecipanti, divisi in squadre, si affronteranno in una gara ispirata al gioco dell’oca. L’intento è conoscere le principali festività ebraiche giocando insieme. Domenica 24 marzo alle ore 11, presso la Sinagoga di Firenze, sarà possibile partecipare ad una visita speciale dedicata a Purim: una delle feste ebraiche più gioiose del calendario ebraico che erroneamente viene chiamata “Carnevale ebraico”. In realtà è una festa piena di significato perché ricorda una miracolosa salvezza degli ebrei nei confronti di un ministro antisemita che avrebbe voluto distruggerli fisicamente. Verrà raccontata la figura eroica della regina Ester e il nascondimento del nome di Dio che pur non apparendo mai nella storia stessa, con la sua presenza, permea tutto il racconto. Domenica 21 aprile alle ore 11 ritorna “Firenze dei bambini” con l’undicesima edizione. Per quest’anno è previsto un laboratorio con attività gratuite, per bambini fino ai 15 anni, durante il quale sarà affrontata la tematica della salvaguardia dell’ambiente da una prospettiva ebraica. Verranno illustrate due festività ebraiche collegate alla ciclicità della natura e delle stagioni: Pesach, la Pasqua ebraica e Tu Bishvat, il Capodanno degli alberi. I bambini potranno piantare un semino di lenticchia nel cotone e dopo qualche giorno germoglierà in una piccola piantina. Le guide spiegheranno quindi l’importanza di piantare gli alberi sia a livello religioso che ecologico. Durante l’attività i genitori potranno effettuare la visita introduttiva alla cultura ebraica all’interno della Sinagoga e del Museo ebraico. Domenica 21 aprile alle ore 15 una visita speciale sulla festa di Pesach. Da sempre la Pasqua Ebraica ha affascinato l’immaginario collettivo con la sua storia e le sue specifiche ritualità. Sarà possibile ripercorrere la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egiziana e le tradizioni che ancora oggi gli ebrei seguono durante questa importantissima ricorrenza. Che cos’è il Seder di Pesach? E come si svolge? Che cos’è l’Haggadah? Che cosa mangiano gli ebrei durante Pesach? A queste e molte altre domande le guide risponderanno durante la visita. Domenica 28 aprile alle ore 11, la “Brigata Ebraica”, corpo militare composto da donne e uomini volontari ebrei sotto mandato britannico, risalì l’Italia da Taranto a Udine contribuendo con la sua azione alla liberazione dell’Italia. Con il supporto di foto, video e pannelli descrittivi, verrà approfondito il ruolo fondamentale che queste donne e uomini ricoprirono per la ricostruzione di Firenze e della sua comunità ebraica. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona, per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18). Maurizio Costanzo