Firenze, va in scena 'La Mandragola' di Niccolò Machiavelli

Firenze, 24 luglio 2024 - Ultimi due appuntamenti con La Mandragola di Niccolò Machiavelli che viene portata in scena nella suggestiva e storica cornice di Palazzo Davanzati nell'ambito della rassegna "Teatro e Musica per viaggiare nel tempo". La Compagnia delle Seggiole la porta in scena sabato 27 e domenica 28 luglio alle ore 19:45 in questo storico ambiente che aiuta a far immergere il pubblico nell'atmosfera dell'epoca. La Mandragola è una commedia satirica che smaschera l'ipocrisia delle autorità della Firenze rinascimentale, tra beffe erotiche e temi boccacceschi. Scritta nel 1518, quest'opera tra le più famose di Niccolò Machiavelli viene considerata un autentico capolavoro del teatro italiano cinquecentesco. L'ingresso allo spettacolo è gratuito si accede e si può assistere alla messa in scena con regolare biglietto d'ingresso al museo di Palazzo Davanzati. Maurizio Costanzo