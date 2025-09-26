Firenze, una giornata per Graziella Magherini al Vieusseux

Firenze, 26 settembre 2025 - Una psichiatra di fama internazionale e una donna di raffinata cultura attenta al sociale. È Graziella Magherini psichiatra psicanalista nota non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico per il suo celebre saggio “La sindrome di Stendhal”, che si è spenta all'età di 96 anni. Sulla scorta delle osservazioni maturate come direttrice del reparto psichiatrico dell'ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Magherini analizzò e descrisse lo scompenso psicosomatico che nei turisti più sensibili provocava tachicardia, capogiri, vertigini, confusione e allucinazioni mentre ammiravano opere d'arte di straordinaria bellezza, specialmente se localizzate in spazi limitati. Una patologia intensa, ma di breve durata e indimenticabile: la “Sindrome di Stendhal”, appunto. Un'analisi, quella della professoressa Magherini, che la rese famosa in tutto il mondo.

Il 3 ottobre sarà ricordata nella giornata per Graziella Magherini al Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, in Sala Ferri. Alle ore 10 apertura dei lavori, ore 10.30 – 13.00 ‘Una modalità alternativa di formazione permanente e interminabile’, presidenza con introduzione e coordinamento: Adolfo Pazzagli. Relatori: Vincenza Quattrocchi, Verso una psichiatria psicodinamica; Cristina Canzio, La via della psicoanalisi applicata: il GAB; Marino Biondi, Psicoanalisi e letteratura: complicità e conflitti. Ore 15.00 – 17.30 ‘La psichiatra umanista e il territorio’, presidenza con introduzione e coordinamento: Claudio Di Benedetto. Relatori: Simona Argentieri, I sentieri della creatività tra arte, follia e cura; Matteo De Simone, Il vuoto creativo tra perdita e rinnovamento; Sandra Teroni, L’ascolto del testo; Marco Geddes da Filicaia, Le trasformazioni della sanità fiorentina dall’alluvione al duemila e le sue ricadute sui servizi psichiatrici.

Nata a Firenze il 23 agosto 1927, Magherini si laureò in Medicina e Chirurgia all'Università di Firenze a 24 anni, specializzandosi presso la Clinica Psichiatrica Universitaria quattro anni dopo. A 33 anni ottenne la libera docenza. Subito dopo la specializzazione si unì in matrimonio con il professor Ivan Nicoletti, scomparso nel 2018, padre della Società Italiana di Auxologia. Nel 1951, pochi mesi dopo la laurea, Magherini divenne assistente all'ospedale psichiatrico di San Salvi e nel 1959 primario dello stesso ospedale. Esperta in storia dell'arte, in particolare dell'opera di Michelangelo, Magherini ricoprì la cattedra di Psichiatria Psicodinamica e fu tra i fondatori dell'International Association for Art and Psychology che diresse a lungo. Durante la sua lunga e prestigiosa carriera lavorò inoltre per l'aggiornamento e la formazione permanente del personale medico, paramedico e dei servizi sociali per il miglioramento della vita quotidiana dei pazienti ospedalizzati. E si impegnò per la deistituzionalizzazione dei manicomi e per la riforma del sistema sanitario. Andata in pensione, continuò con passione l'attività professionale e a coltivare molteplici interessi scientifici e culturali.

Magherini è stata autrice di numerose pubblicazioni e in particolare si ricordano: “L'apoteosi contemporanea e quella odierna” (con Pierandrea Lussana e Luciano Berti), “Artemisia Gentileschi. Nostra contemporanea” (con Luciano Berti e Monica Toraldo di Francia), “Chi ucciderà la psicoanalisi. Psicofarmaci e Internet all'assalto”, “L'Isola delle stinche” (con Vittorio Biotti), “L'abuso infantile” (con Graziano Graziani), “O Signore! Sto forse impazzendo? Dubbio e sgomento della follia in letteratura”, “La terrazza del mistero. L'allegoria sacra di Giovanni Bellini. Analisi storico-filologica e interpretazione psicoanalitica” (con Antonio Paolucci e Anchise Tempestini), “Sul confine. Scritti e dipinti da un ospedale psichiatrico” (con Gianfranco Zeloni), “Salute mentale e territorio. Rapporto dal servizio di igiene mentale” (con R. Vigevani, G. Gurrieri e I. Nicoletti), “I percorsi della follia a Firenze nei secoli XIV-XVII”.