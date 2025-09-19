Firenze, Tropos festeggia 50 anni con una festa aperta alla città

Firenze, 19 settembre 2025 - Tropos festeggia 50 anni con una festa aperta alla città. Sono infatti passati esattamente 50 anni da quel lontano settembre del 1975, quando il dottor Dino Catelli decise di aprire le porte di un nuovo club polifunzionale a Firenze.

Ispirato dai modelli americani, ma con un occhio attento all’eleganza e alle esigenze del pubblico fiorentino, diede vita a un ampio spazio dedicato al movimento e al benessere, fisico e mentale. Da allora Tropos è diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per lo sport in città, accompagnando generazioni di atleti e appassionati. Molti fiorentini hanno imparato a nuotare proprio nella piscina di Tropos e oggi alcuni di loro, bambini di allora, tornano come genitori, accompagnando a loro volta i propri figli ai corsi di nuoto. Dagli anni ’80 a oggi il fitness è stato in continua trasformazione: discipline nuove, attrezzature sempre più evolute e un concetto di benessere in costante ampliamento. Oggi, dopo quasi mezzo secolo, Tropos rimane un luogo di sport e condivisione, dove il movimento continua a essere la chiave per sentirsi bene ogni giorno. Giovedì 25 settembre, Tropos festeggerà questo traguardo con un’apericena con DJ set, a partire dalle 20:30,aperta a tutti, anche a chi non è iscritto al club. È necessario iscriversi all’evento entro due giorni prima. Per prenotarsi è possibile contattare il numero 055 678381 oppure rivolgersi direttamente al bar-ristorante all’interno della struttura.

