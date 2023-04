Firenze, tre tornei di burraco di solidarietà

Firenze, 8 aprile 2023 - Il club Inner Wheel Firenze Medicea organizza un tris di Burraco all'Harry's Bar per finanziare i suoi importanti service. L’appuntamento è all’Hotel Villa Medici, via Il Prato 42, dalle 16 alle ore 19. Il primo torneo si giocherà il 19 aprile, il secondo si disputerà il 24 maggio mentre il terzo si terrà il 21 giugno. È prevista una raccolta fondi con aper-buffet da 30 euro. Ci sono in palio ricchi premi e alla fine un ‘premissimo’ con il supporto di Gioielleria Grassi - Damiani Group. “Per quanto riguarda i premi – spiega la presidente del club Inner Wheel Firenze Medicea, Pola Cecchi - abbiamo come partner la Gioielleria Grassi - Damiani Group che si è candidata a regalare alla coppia vincitrice delle varie serate un premio e uno più speciale per la coppia che vincerà ai calcoli la finale del torneo. I tavoli saranno tanti ma più saranno i partecipanti meglio sarà”. Tra i tanti service svolti dal club, c’è quello ad esempio realizzato per le Marche, regione martoriata dall'alluvione, il club Inner Wheel Firenze Medicea ha acquistato un frigorifero. “Siamo state aiutate dal Banco Alimentare di Pesaro che ci ha indirizzato presso Don Marco parroco di San Giovanni Battista di Cantiano, nella provincia di Pesaro Urbino che gestisce anche la Caritas del suo piccolo paese”. C’è stata poi la visita con la donazione natalizia alla casa Fraternità della Visitazione di Pian si Scò per sostenere l'accoglienza e il mantenimento delle vittime di violenza domestica. Insieme agli altri club fiorentini, Firenze e Firenze Iris sono state acquistate 1500 copie da distribuire a studenti dei licei fiorentini del libro della giornalista Federica Angeli "Il gioco di Lollo" che da anni vive sotto scorta per il suo impegno contro la mafia. Il club Inner Wheel Firenze Medicea nasce nel 1996 quando la Governatrice Lidia Ferrara chiese di formare un nuovo Club a Firenze: cosi' cinque amiche che facevano parte del club Firenze, Ines Ingiulla, Adriana Renzi, Maria Rosa Squarci, Gemma Vallecchi e Gabriella Bussani il 4 dicembre 1996 fondarono il Club Firenze Nord che poi dopo tre mesi fu cambiato in Firenze Medicea. Il 12 febbraio 1997 hanno ricevuto la visita della Governatrice del Distretto 209 Valeria Penna per consegnarci la "Carta" con diverse personalita' del Consiglio Nazionale. Adesso si contano diverse socie, il Club è molto affiatato e le socie sono anche appoggiate dalla presenza dei loro mariti. Per iscrizioni ai tornei di burraco rivolgersi a 335437934, [email protected] Maurizio Costanzo