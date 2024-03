Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze, 27 febbraio 2024 - Per la Domenica Metropolitana del 3 marzo tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Mus.e con il supporto di Giotto, love brand di Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie di Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, Mad - Murate Art District, Museo Gino Bartali. Anche per i bambini e per le loro famiglie sono previste diverse attività, fra cui il racconto animato ‘Per fare una città ci vuole un fiore’ e il laboratorio artistico ‘Dipingere in Fresco’ a Palazzo Vecchio, ‘Intorno al Porcellino’ al Museo Bardini, ‘Lo stemma Medici. Storie e leggende’ e ‘A casa Medici’ a Palazzo Medici Riccardi. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso. Nelle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi sarà possibile visitare la mostra Roberto Innocenti. Illustrare il tempo. La mostra offre l’occasione di approfondire il lavoro di uno dei massimi illustratori contemporanei, che con il suo tratto inconfondibile ha interpretato classici della letteratura come Le avventure di Pinocchio, Canto di Natale, Schiaccianoci ma anche le vicende più buie della storia del Novecento grazie a capolavori come Rosa Bianca e La storia di Erika. Presso il Mad - Murate Art District saranno fruibili sia l’installazione sonora Agorà dell’artista Sadi, tesa a restituire le voci dei grandi pensatori e politici del Novecento legati alla storia del complesso sia la mostra collettiva Repose and Resist, in occasione del Black History Month Florence, che indaga i concetti di riposo e resistenza grazie a importanti produzioni artistiche afrodiscendenti. Presso il Museo Novecento sarà invece possibile visitare la nuova mostra di André Butzer. Liebe, Glaube und Hoffnung (Amore, Fede e Speranza), prima monografica istituzionale sull’artista organizzata in Italia. Maurizio Costanzo