Firenze, torna il progetto che intreccia musica e arte al Museo Stefano Bardini

Firenze, 4 febbraio 2025 – Musei in musica, al Museo Stefano Bardini torna il progetto che intreccia arti visive e linguaggi musicali. Sabato 8 febbraio alle 14 e alle 15:30, in programma il primo appuntamento del 2025 di Musei in Musica – il progetto sviluppato da Fondazione MUS.E in collaborazione con La Filharmonie – Orchestra Filarmonica di Firenze con la finalità di proporre una serie di esperienze multidisciplinari del patrimonio civico, nell’intreccio fra arti visive e linguaggi musicali – che questa volta omaggia l’eclettica collezione del Museo Stefano Bardini. Per l'occasione la suggestiva sala del lapidario si trasformerà per un pomeriggio nel “salotto musicale di Bardini” per un momento-concerto al quale seguirà la visita al museo. Michelangelo Lazzareschi, al flauto traverso, presenta un programma di brani iconici della letteratura per flauto solo nella composizione di un concerto che avrebbe potuto tenersi alla presenza del famoso antiquario. I brani si alternano tra il gusto per le novità e gli esotismi armonici, il carattere improvvisativo, tratti tipici della scrittura del primo Novecento, nei brani di Debussy, Ibert e Bozza (unico ad essere stato scritto dopo la morte di Bardini) e quello per la tradizione settecentesca ed ottocentesca, in Bach figlio e nei due brani di Mercadante, nei quali è possibile ascoltare il flauto destreggiarsi nella trascrizione e variazione sui temi d’opera, pratica cara ai compositori ed ai “salottieri” di tutto il secolo XIX. A completare il programma il brano di Karg-Elert, che impegna lo strumento nel percorso di una sonata in un unico movimento, tipicamente tardo romantica nella struttura, e dal temperamento armonico ardito e caratterizzante. All'esecuzione musicale seguirà una visita tematica, che permetterà di conoscere meglio le sculture e i rilievi lapidei presenti nella stessa sala e in quelle adiacenti, per proseguire con un percorso scelto fra i capolavori presenti nel museo. Sarà inoltre possibile approfondire le tematiche grazie alla mostra in corso "Officina Bardini. L'arte del legno", omaggio all'abilità artigianale e alla produzione che rese celebri i laboratori Bardini, veri e propri centri di eccellenza nella lavorazione e nel restauro del legno, dove venivano restaurati e realizzati oggetti e arredi in stile, che affascinarono una committenza internazionale attratta dal sogno del Rinascimento italiano. Maurizio Costanzo