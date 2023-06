Firenze, Riccardo Azzurri in concerto alle Murate

Firenze, 12 giugno 2023 - Sabato 17 giugno alle ore 21 al Caffè letterario delle Murate ci sarà un concerto del cantautore fiorentino Riccardo Azzurri. “Grazie a SPManagement di Silvia Papucci - annuncia Azzurri - farò una serata dove ospite d’onore sarà l'attore Sergio Forconi. Sarò in compagnia di Marco Bucci al pianoforte, Edoardo Galli al violino, mentre io suonerà la chitarra. Presenterò inoltre il video Canto Popolare”. “Il video racconta di Bianca, diciassettenne, che si innamora di Vasco, suo coetaneo nativo di Pistoia. I due ragazzi – spiega Riccardo Azzurri – si amano con tutta la freschezza e il candore di quell’età. Correva l’anno 1944, e l’amore di tutti, così come l’amore di Bianca e Vasco, fu costretto a misurarsi con la guerra. Anche Vasco, come tanti suoi coetanei, allora, decise di non rimanere con le mani in mano di fronte all’invasore e si unì ai partigiani. Bianca non reagì positivamente a tale decisione, pianse, lo pregò di non andare ma Vasco aveva deciso; vi fu uno scambio di anelli, due fedi. Il giovane promise alla sua ragazza che quei due anelli, un giorno, si sarebbero riuniti e loro due avrebbero trascorso le loro vite insieme. Si salutarono e non si rividero più. Vasco venne fucilato dai Tedeschi in una cascina sulle montagne Pistoiesi durante un rastrellamento. Tanto mi ha colpito questa storia che, nonostante lo scarno racconto di Bianca, ho voluto scrivere una canzone che ho intitolato: “Canto popolare”. La storia di Bianca e Vasco è nata durante la seconda guerra mondiale: insana e tremenda incubatrice. Cantando l’amore in tempo di guerra non dovremmo fare altro che mettere in risalto lo splendore del primo contro, l’orrore della seconda”. Riccardo Azzurri con questo progetto che nasce dal profondo del cuore, ha messo in musica una storia d’amore che vuole raccontare qualcosa di più e vuole far tesoro della memoria. L’obiettivo è tenere vivo il ricordo, soprattutto tra i più giovani. Riccardo Azzurri, cantautore di talento, spessore e grande sensibiltà, è stato recentemente anche protagonista di una puntata de ‘I Migliori Anni’, chiamato da Carlo Conti per esibirsi alla sua trasmissione su Rai Uno, dove ha cantato “Amare te”, il brano che il cantautore fiorentino portò al Festival di Sanremo del 1983 e fu un successo. L’ingresso della serata alle Murate è libero, ma è gradita la prenotazione al 3331863521.

