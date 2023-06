Firenze, rassegna di film di Almodóvar al cinema la Compagnia

Firenze, 8 giugno 2023- Sarà la cornice del cinema La Compagnia di Via Cavour 50/r a Firenze a inaugurare il 12 giugno in anteprima la rassegna ‘Almodóvar- la forma del desiderio’ : arrivano nelle sale italiane per la prima volta in versione restaurata cinque film di culto del cinema di Pedro Almodóvar degli anni ’80, “L'indiscreto fascino del peccato”, “Che ho fatto io per meritare questo?”, “La legge del desiderio”, “Donne sull'orlo di una crisi di nervi” e “Tacchi a spillo”. Il primo appuntamento al cinema La Compagnia è lunedì 12 giugno alle ore 21 con “L'indiscreto fascino del peccato”, il film sarà introdotto al pubblico da Marco Luceri (Critico cinematografico Corriere Fiorentino - Corriere della sera); seguiranno nei giorni successivi gli altri quattro titoli secondo il programma. I cinque film sono distribuiti in Italia dal 15 giugno dalla società toscana CG entertainment (www.cgtv.it) in collaborazione con Cinema Beltrade - Barz and Hippo. La programmazione nelle sale della Toscana e di tutta Italia è costantemente aggiornata e consultabile sul sito ufficiale di CG entertainment.