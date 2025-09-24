Firenze, proseguono i concerti di Fortissimissimo Firenze Festival

Firenze, 24 settembre 2025 - E’ in corso il Fortissimissimo Firenze Festival, manifestazione degli Amici della Musica di Firenze che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Giovedì 25 settembre, ore 19, all'Institut francais Firenze, si esibirà il duo formato da Silvia Gira al violoncello e Giorgio Trione Bartoli al pianoforte, con musiche di De Falla, Schubert, Perkin, Stravinskij.

Silvia Gira sta attualmente terminando il Master di II livello in violoncello al Conservatorium van Amsterdam nelle classi di Maarten Mostert, Pieter Wispelwey e in violoncello barocco con Albert Bruggen. Si è già esibita per i Teatri Massimo e Politeama a Palermo, l’Accademia Filarmonica Romana, l’Auditorium Parco della Musica, il Concertgebouw e il Muziekgebouw ad Amsterdam, TivoliVredenburg ad Utrecht. Ha fondato l’Aeonium Piano Trio, con cui è stata più volte ospite di RAI Radio 3 e si è esibita per prestigiosi Festival e rassegne, tra cui Trame Sonore, Società letteraria di Verona, Festival Pergolesi Spontini, Festival delle Nazioni, Accademia Filarmonica Romana, Orlando Festival Kerkrade. Giorgio Trione Bartoli, tra i numerosi riconoscimenti internazionali ottenuti, è stato semifinalista al Concorso Busoni 2017. Nel 2018 ha vinto il 2° premio (primo non assegnato) alla Troisdorf International Piano Competition, il 2° Premio alla Spoleto International Piano Competition e il prestigioso “Premio Casella” (2° premio) al Premio Venezia presso il Teatro La Fenice. Ha tenuto dei concerti come solista e con orchestra in Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Danimarca, Olanda, Germania, USA, Messico, Inghilterra, Kazakhstan, Russia, Polonia, Svizzera. Ha pubblicato un disco monografico sulle musiche di E. Macdowell per l’etichetta Brilliant Classics. Giovedì 26 settembre, ore 19.00, presso la Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze, sarà invece la volta di Francesca Bonaita al violino e Mariia Matsiievska al pianoforte.

Con il debutto alla Weill Recital Hall della Carnegie di New York in recital per violino solo e con l’Orchestra Filarmonica M. Jora Bacau nel Concerto per violino e orchestra di Cajkovskij, Francesca Bonaita ha intrapreso un’intensa attività artistica, con grande riscontro di critica e pubblico. Vincitrice di Primi Premi assoluti in numerosi Concorsi Violinistici internazionali, si è messa in luce ai concorsi appartenenti al circuito mondiale WFIMC. Nata nel 2001 a Kyiv, Ucraina, Mariia Matsiievska ha iniziato a suonare il pianoforte a sei anni, debuttando in concerto in veste di solista e orchestra a undici anni. Dopo aver compiuto gli studi nel suo Paese, dal 2021 si perfeziona all’Università Folkwang delle Arti di Essen. Ha partecipato con successo a numerosi concorsi pianistici internazionali, vincendo il Primo Premio assoluto al Piano Talents Competition di Milano, al Kosenko Piano Competition di Kyiv, al Chopin-Fest di Dnipro e il sesto premio al prestigioso Horowitz International Piano Competition di Kyiv. Sabato e domenica, doppio appuntamento con Fortissimissimo Metropolitano. Sabato 27 settembre, al Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi di Figline Valdarno, in collaborazione con il Comune di Figline e Incisa Valdarno, suonano Niccolò e Lorenzo Corsaro, viola e pianoforte. Domenica 28 settembre, alle ore 18.00, presso la Sala Teatro Il Momento di Empoli, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, si esibisce il pianista Alessandro Artese. I concerti a Firenze hanno il costo di 5 €, i concerti metropolitani sono gratuiti.