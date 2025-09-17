Firenze, proseguono gli incontri ‘Coni di Stelle’ per avvicinarsi all’astronomia

Firenze, 17 settembre 2025 - Al ritorno dalle vacanze estive, il Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze ha accolto bambini e famiglie per il tradizionale appuntamento “Coni di Stelle”, un nuovo ciclo di incontri per viaggiare nello spazio e nel tempo, sotto la guida di esperti astrofisici. Gli incontri in calendario intendono avvicinare il pubblico di giovani e adulti all’astronomia, mediante un coinvolgente approccio interdisciplinare. Al termine di ogni incontro, verrà offerto ai partecipanti un cono Cinquestelle Sammontana. Il primo appuntamento è stato il 3 settembre alle ore 21 con “Gli astri di Hogwarts”, uno spazio dedicato ad Harry Potter a cura di Sacha Barion, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica. Il 10 settembre alle ore 21, è stata trattata “L'astrofisica nell’antichità”, a cura di Domitilla Tapinassi, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica: la storia della comprensione dei meccanismi celesti è strettamente legata alla nascita di un calendario basato sui cicli stagionali e lunari e, quindi, allo sviluppo dell’agricoltura. Questa sera, 17 settembre alle ore 21, Emiliano Ricci, giornalista e scrittore scientifico e Silvia Giomi, planetarista della Fondazione Scienza e Tecnica, terranno l’incontro su “Il cielo invisibile: alla scoperta dell’Universo nascosto”, un viaggio nella storia della radioastronomia, dalle onde radio ai raggi gamma, fino ai raggi cosmici, ai neutrini e alle onde gravitazionali, per scoprire come le tecnologie moderne svelano i fenomeni più estremi e misteriosi, aprendo nuove prospettive sulla natura dell'Universo. Il 24 settembre alle ore 21, sarà la volta di “Cosmologia” a cura di Ruggero Stanga consulente scientifico del Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica. Nell’antichità, le osservazioni ad occhio nudo erano l’unica fonte di informazione: le prime cosmogonie si svilupparono, infatti, in un contesto mitologico-religioso e solo col passare del tempo furono disponibili appositi strumenti, per ricostruire la storia del cosmo. Silvia Giomi e Veronica Calzone, storica dell’arte, terranno l’ultimo appuntamento del 1° ottobre alle ore 21 dal titolo “Non deluderci, Luna! Il meraviglioso oltre la Terra”, con un approccio tra arte e astronomia. Fin dall’alba della civiltà, la Luna è stata specchio dei desideri, musa di poeti e pittori, ma anche banco di prova per la curiosità scientifica. “Grazie alla collaborazione con Sammontana – commenta la prof. Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica -, al termine degli appuntamenti serali, i visitatori riceveranno un gelato, che richiama, nel nome, le stelle, protagoniste dell'attività in Planetario. Un incontro tra due esperienze sensoriali, sotto il cielo dell’estate”. Maurizio Costanzo
Cosa FareFirenze, proseguono gli incontri ‘Coni di Stelle’ per avvicinarsi all’astronomia