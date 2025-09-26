La mediazione su Flotilla

Cosa FareFirenze, presentazione del libro 'Bellagio' con Drusilla Foer
26 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, presentazione del libro 'Bellagio' con Drusilla Foer

Il romanzo di Monica Savaresi sarà presentato il 29 settembre al Puccini a ingresso libero. Un appassionante racconto storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano

Drusilla Foer

Drusilla Foer

Firenze, 26 settembre 2025 - Lunedì 29 settembre alle ore 18.30 nel Laboratorio Puccini, il ridotto del Teatro Puccini, la scrittrice Monica Savaresi presenta il suo nuovo libro "Bellagio", un appassionante romanzo storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano. A dialogare con l’autrice ci sarà Drusilla Foer, ospite d’eccezione, che con la sua ironia e raffinatezza arricchirà la presentazione. Un appassionante romanzo storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano.

L’esordio di Monica Savaresi esplora il rapporto tra amore, memoria e luogo, in un contesto provinciale ricco di charme e denso di storia. Bellagio, oggi. Isabella Caprani, sceneggiatrice di successo, torna controvoglia nel borgo in cui è cresciuta, solo per vendere la casa del padre appena scomparso. Ma scopre ben presto che il Grand Hotel Royal Britannia, luogo intriso di misteri e memorie, appartiene alla sua famiglia e custodisce un segreto che nessuno ha mai osato raccontarle. A cavallo tra passato e presente, tra anni ’30 e dopoguerra, si dipana la storia travolgente di Enrico e June, un ragazzo italiano e una giovane americana che si innamorano tra le sale eleganti dell’hotel — quando ancora si chiamava Albergo Bella Italia — poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. La guerra li separa, ma non riesce a spegnere la forza del loro sentimento.

Un romanzo ricco di emozione, nostalgia e verità taciute, in cui il fascino del lago si mescola alla tensione storica, alle cartoline d’amore clandestine, ai sogni sospesi di due generazioni. Il Grand Hotel Royal Britannia — ispirato all’iconico Hotel Grande Bretagne — diventa il cuore pulsante di un intreccio che attraversa il Novecento e arriva fino a oggi. Monica Savaresi è cresciuta sul lago di Como, si è laureata in Giurisprudenza e ha lasciato il lago per inseguire la sua passione: lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Produttrice e manager, ha contribuito alla crescita artistica e professionale di molti artisti del panorama italiano. Nel 2018 ha fondato Savà Produzione Creative, una società di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo. Bellagio è il suo primo romanzo. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

