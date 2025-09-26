Firenze, presentazione del libro 'Bellagio' con Drusilla Foer

Firenze, 26 settembre 2025 - Lunedì 29 settembre alle ore 18.30 nel Laboratorio Puccini, il ridotto del Teatro Puccini, la scrittrice Monica Savaresi presenta il suo nuovo libro "Bellagio", un appassionante romanzo storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano. A dialogare con l’autrice ci sarà Drusilla Foer, ospite d’eccezione, che con la sua ironia e raffinatezza arricchirà la presentazione. Un appassionante romanzo storico e d’amore, ambientato tra le tranquille profondità della provincia lacustre e le tormentate stagioni del Novecento italiano.

L’esordio di Monica Savaresi esplora il rapporto tra amore, memoria e luogo, in un contesto provinciale ricco di charme e denso di storia. Bellagio, oggi. Isabella Caprani, sceneggiatrice di successo, torna controvoglia nel borgo in cui è cresciuta, solo per vendere la casa del padre appena scomparso. Ma scopre ben presto che il Grand Hotel Royal Britannia, luogo intriso di misteri e memorie, appartiene alla sua famiglia e custodisce un segreto che nessuno ha mai osato raccontarle. A cavallo tra passato e presente, tra anni ’30 e dopoguerra, si dipana la storia travolgente di Enrico e June, un ragazzo italiano e una giovane americana che si innamorano tra le sale eleganti dell’hotel — quando ancora si chiamava Albergo Bella Italia — poco prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. La guerra li separa, ma non riesce a spegnere la forza del loro sentimento.

Un romanzo ricco di emozione, nostalgia e verità taciute, in cui il fascino del lago si mescola alla tensione storica, alle cartoline d’amore clandestine, ai sogni sospesi di due generazioni. Il Grand Hotel Royal Britannia — ispirato all’iconico Hotel Grande Bretagne — diventa il cuore pulsante di un intreccio che attraversa il Novecento e arriva fino a oggi. Monica Savaresi è cresciuta sul lago di Como, si è laureata in Giurisprudenza e ha lasciato il lago per inseguire la sua passione: lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Produttrice e manager, ha contribuito alla crescita artistica e professionale di molti artisti del panorama italiano. Nel 2018 ha fondato Savà Produzione Creative, una società di produzione e distribuzione di spettacoli dal vivo. Bellagio è il suo primo romanzo. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.