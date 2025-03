Firenze, l’artigiano della musica elettronica Pierre Bastien in concerto

Firenze, 1 marzo 2025 – A Firenze arriva il live di Pierre Bastien, l’artigiano della musica elettronica. Si tratta di una data unica in Toscana per l’inventore di sculture sonore definito dal Guardian “lo scienziato pazzo della musica” e pubblicato da etichette culto come la Rephlex di Aphex Twin e la Other People di Nicolas Jaar.

Sarà nell’ambito di Mixité – Suoni e voci di culture antiche e attuali, la rassegna dedicata al sound globale firmata Toscana Produzione Musica (Tpm), l’unica data Toscana dello “scienziato pazzo della musica” (così lo ha definito il Guardian) Pierre Bastien. Appuntamento domenica 9 marzo alle 19.00 al Parc Performing Arts Research Centre di Firenze (piazzale delle Cascine 4/5/7) col geniale inventore di macchine e sculture sonore che dagli anni Ottanta ad oggi ha costruito un corpus discografico imponente, oltre a vantare uscite per etichette di culto come la Rephlex di Aphex Twin, la Morphine di Rabih Beaini e la Other People di Nicolas Jaar e collaborazioni con artisti del calibro di Pascal Comelade, Robert Wyatt e Pierrick Sorin.

Le macchine di Bastien sono vere e proprie orchestre dadaiste portatili, realizzate con pezzi di meccano, ingranaggi, motori di vecchi giradischi, ventole, molle e oggetti di varia natura, in grado di rievocare il suono di strumenti tradizionali (liuto cinese, bendir marocchino, saron giavanese, koto giapponese, sansa africano) così come le strutture ritmiche della musica elettronica. Le sue performance dal vivo acquistano una dimensione ancora più poetica e artigianale grazie alle frasi di tromba che il compositore esegue sui pattern ritmici innescati dai suoi marchingegni e alle immagini degli stessi ingranaggi in azione proiettate alle sue spalle, in una sorta di gioco di ombre cinesi che rievoca il cinema delle origini.

Nel set che porterà a Firenze, intitolato "Mutes alive", Bastien innesta le sue ingegnose trovate meccaniche su trombe e sordine, ottenendo come risultato quello di aggiungere suono agli strumenti, invece di smorzarlo. Ecco dunque esplosioni di bolle d'acqua, colpi d'arco, melodie di flauto, percussioni, riff di sanza e accordi di harmonium: ampliata dalle sordine meccaniche, la tromba diventa un'orchestra dai molteplici timbri. S

Sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana, Toscana Produzione Musica è sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio tenendo lo sguardo rivolto alle sonorità del mondo.

Maurizio Costanzo