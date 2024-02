Firenze, musei in musica al Memoriale delle Deportazioni

Firenze, 21 febbraio 2024 - Primo appuntamento del 2024 per Musei in Musica il prossimo 25 febbraio al Memoriale delle Deportazioni. Il progetto, sviluppato grazie alla collaborazione fra MUS.E e l’orchestra filarmonica fiorentina La Filharmonie, consente di intrecciare i diversi linguaggi artistici - visivi e musicali - per fruire del patrimonio civico in forma assolutamente speciale. Domenica 25 febbraio, alle 10 e alle 11:30, si terrà il doppio appuntamento di Musei in Musica al Memoriale delle Deportazioni e sarà un'occasione per commemorare le vittime dell'Olocausto attraverso la musica di Wolfgang Amadeus Mozart. L’evento è ad ingresso gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria. I visitatori presenti, dopo aver fatto esperienza dell'opera del Memoriale italiano di Auschwitz - recentemente riallestito in virtù della collaborazione tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato, Aned e Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza – avranno la possibilità di ascoltare il quartetto d’archi della Filharmonie che eseguirà una selezione di brani tratti dalla celeberrima Messa da Requiem in Re minore KV 626 nell’arrangiamento del compositore austriaco Peter Lichtenthal (1780-1853). Questa scelta non solo rende omaggio alle anime perdute durante quel periodo buio della storia, ma rievoca anche l'essenza del dolore e della speranza che permeano il Memoriale stesso. Il Requiem, inoltre, ultima composizione del compositore austriaco, rimasta incompiuta per la sua morte il 5 dicembre 1791, è considerata un suo testamento spirituale ed evidenzia in modo straordinario l’attenzione che il compositore dedicò alla polifonia nell’ultima fase della sua vita. Ed è proprio attraverso il contrappunto, il cui cuore è la convivenza armoniosa di molteplici individualità attraverso l’ascolto e il dialogo, che il pubblico, ricordando le tragedie del passato, potrà riflettere sulla necessità di rinnovare l'impegno per una società fondata sulla giustizia e il rispetto per la dignità umana. L’appuntamento è per il 25 febbraio alle ore 10 e alle ore 11.30, si terrà al memoriale delle Deportazioni, viale Giannotti 81 Firenze, è rivolto a giovani e adulti. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, bisogna scrivere a [email protected] o telefonare al numero 055-2768224.

