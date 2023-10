Firenze, Lino Guanciale e Francesco Montanari in scena alla Pergola

Firenze, 28 ottobre 2023 - Lino Guanciale e Francesco Montanari in un thriller psicologico tra vittima e carnefice. Al teatro della Pergola dal 31 ottobre al 5 novembre va in scena 'L'uomo più crudele del mondo', testo e regia di Davide Sacco. Fino a dove può spingersi la crudeltà dell’uomo? Qual è il limite che separa una brava persona da una bestia? A cosa possiamo arrivare se lasciamo prevalere l’istinto sulla ragione? In scena un’inquietante riflessione sul senso della giustizia e della morale, potente nella scrittura di Sacco e nella resa interpretativa di Guanciale e di Montanari.

Il titolo dello spettacolo diventa nella testa degli spettatori non più un’affermazione, ma una domanda per riflettere sulla natura del genere umano. Venerdì 3 novembre, alle ore 18, i due attori incontrano il pubblico. Coordina Matteo Brighenti.

L’ingresso è su prenotazione online al link https://tinyurl.com/incontrouomopiucrudele fino a esaurimento dei posti disponibili. Maurizio Costanzo