Firenze, l'Africa in Brasile con la Società italiana di Antropologia ed Etnologia

Firenze, sabato 16 dicembre 2023 - Intrecci, contaminazioni, colori e atmosfere che uniscono la cultura africana a quella brasiliana. Se ne parlerà martedì 19 dicembre alle 17 al Museo di Antropologia ed Etnologia in via del Proconsolo 12 a Firenze ne ‘L’Africa in Brasile’, un incontro a più voci organizzato dalla Società Italiana di Antropologia ed Etnologia in collaborazione con l’Associazione Igarapè.

“Ci guideranno in questo percorso alla scoperta di suoni e culture Barbara Casini, cultrice e raffinata interprete di musica brasiliana; l'etnomusicologa Rose Satiko e il documentarista Jasper Chalcraft, entrambi antropologi della Universidade de São Paulo; Filippo Lenzi Grilllini, studioso di società e immigrazione nel Brasile contemporaneo, professore associato dell'Università di Siena”, annunciano dalla Società, storica istituzione costituita nel 1871 in Firenze da Paolo Mantegazza e Felice Finzi.

Ingresso libero, informazioni e contatti su antropologiaetnologia.it

Carlo Casini