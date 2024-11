Firenze, la storia dell’università nei francobolli: inaugurata la mostra filatelica

Firenze, 27 novembre 2024 - La storia dell’Università di Firenze raccontata attraverso i francobolli. È stata naugurata la.mostra filatelica nel plesso di via Capponi con la cerimonia di annullo del francobollo emesso per il Centenario dell’Ateneo. Aperta oggi, per il Centenario dell’Ateneo fiorentino, l’esposizione filatelica “Firenze e la sua Università” che ripercorre la storia dell’istituzione culturale attraverso esemplari accuratamente selezionati. La mostra, ospitata dal Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (via Gino Capponi 9), è stata inaugurata dalla rettrice Alessandra Petrucci ed è stata curata dal collezionista ed esperto Fabrizio Fabrini, che ha guidato i visitatori nella scoperta dell’esposizione.

Grazie alla presenza di una postazione operativa di Poste Italiane l’evento è stato arricchito dalla cerimonia di annullo del francobollo emesso lo scorso 21 novembre a Roma appositamente per il Centenario dell’Ateneo fiorentino: si tratta di un francobollo ordinario da 1,25 euro, che ritrae l’ingresso del rettorato e appartiene alla serie tematica “Le Eccellenze del Sapere”, dedicata alla formazione dei giovani. Alla giornata hanno partecipato, fra gli altri, anche il coordinatore filatelico di Poste Italiane per la Regione Toscana Giorgio Lepre, il direttore della Filiale Firenze 1 città di Poste Italiane Marco Lombardi e il coordinatore del Comitato scientifico per i 100 Anni dell’Ateneo Bernardo Sordi. Molti dei 250 esemplari esposti riguardano l’Università di Firenze e la sua storia come istituzione formativa e culturale, radicata nella città a cui appartiene. I valori fondanti di Unifi sono rappresentati dalla presenza di alcuni bolli particolarmente significativi per tematica e interesse sociale. I francobolli diventano, così, strumento per raccontare eventi, trasformazioni politiche e sociali e il ruolo fondamentale rivestito dall’Ateneo fiorentino. Saranno esposti anche foglietti filatelici, cartoline viaggiate e maximum, prefilateliche e prove d'artista firmate dall'autore. Il percorso filatelico, a ingresso libero, resterà aperto fino al 17 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18.