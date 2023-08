Firenze, il 29 agosto una serata dedicata a Francesco Nuti

Firenze, 24 agosto 2023 - Il 29 agosto, alle 21.15, all’interno della rassegna gratuita di eventi estivi del Quartiere 4 ‘Estate Q4’, piazza dell’Isolotto ospiterà una serata 'Francesco Nuti', nel corso della quale sarà proiettato il film ‘Madonna, che silenzio c’è stasera’, interpretato dall’attore toscano e diretto da Maurizio Ponzi.

“Non potevamo non dedicare una delle nostre serate dell’Estate al Quartiere 4 a Francesco Nuti – dichiarano il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e la presidente della commissione cultura del Q4 Beatrice Barbieri –. Nuti è stato un’icona della commedia cinematografica italiana per vent’anni e ancor prima ci ha fatto ridere e pensare in maniera innovativa nel trio dei Giancattivi, insieme ad Alessandro Benvenuti e Athina Cenci, che già abbiamo avuto ospiti nel nostro Quartiere. Athina Cenci ricevette il Premio Stenterello nel 2017 e Benvenuti è stato nostro ospite a marzo in BiblioteCaNova per la Settimana del Fiorentino. Oggi riempiamoci gli occhi rispolverando le battute e l’intelligente e moderna ironia di questo che è il primo film di Francesco come protagonista assoluto. E lo si può veramente definire un cult movie! Saranno con noi in presenza e in virtuale amici di Francesco quali Edy Angelillo, Daniela Morozzi, Andrea Muzzi e Ricky Tognazzi. Vi aspettiamo!”.

Parteciperanno alla serata l’attore e regista Andrea Muzzi, il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, la presidente della Commissione Cultura del Q4 Beatrice Barbieri, il Consigliere Comunale di Firenze delegato alla fiorentinità Mirco Rufilli. Sono previsti videomessaggi di Edy Angelillo e Ricky Tognazzi, entrambi interpreti del film. Conduce Daniela Morozzi.