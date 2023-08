Firenze, fino al 27 agosto cinema gratuito in Manifattura Tabacchi

Firenze, 14 agosto 2023 - Fino al 27 agosto prosegue l’appuntamento con (Non solo) Cinema in Manifattura, con una ricca programmazione di film ed eventi a cura della Fondazione Stensen. Tutte le sere, alle 21.15, sarà possibile accedere ad ingresso libero all’arena estiva ospitata nella nuova Maker Street della ex fabbrica di sigari, dove il pubblico potrà usufruire gratuitamente delle cuffie. Una selezione di pellicole alternativa agli altri spazi cittadini, tra titoli classici, nuove scoperte e approfondimenti tematici. Martedì 15 agosto sarà proiettato Frankenstein junior di Mel Brooks. Il capolavoro di Mel Brooks, una trascinante e irresistibile parodia del celebre romanzo di Mary Shelley, torna al cinema in una magnifica versione restaurata alla soglia del suo 50esimo anniversario! Non tutti sanno che l’idea alla base di Frankenstein Junior fu di Gene Wilder, partorita durante le riprese di Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Mel Brooks era contrario, almeno finché Wilder non gli spiegò la sua idea: “e se raccontassimo la storia del nipote di Frankenstein, che non vuole avere nulla a che fare con quel pazzo del nonno?”.

Mercoledì 16 agosto sarà la volta di Ice Merchants di Joao Gonzalez . Ogni giorno, padre e figlio si lanciano con un paracadute dalla loro vertiginosa casa appesa a una montagna, per recarsi al villaggio, molto lontano sotto di loro, dove vendono il ghiaccio che producono. Candidato al premio Oscar per il miglior corto animato. E poi Return to Mount Kennedy, versione originale sottotitolata. Giovedì 17 agosto sarà proiettato Wolfkin. Il film racconta la storia di una madre e di un figlio, unitissimi nell’amore ma divisi dal destino. Attraverso la loro vicenda, Jacques Molitor vuole offrire uno sguardo intenso e originale su uno dei miti gotici più misteriosi e intriganti, e affrontare al tempo stesso in modo innovativo il genere horror, fondendolo con una critica sociale di rilevante attualità. Un fantasy/horror che ricorda vagamente Babadook nella lotta di una madre che mette il proprio figlio al di sopra di tutto. Venerdì 18 agosto sarà la volta di La doppia vita di Madeleine Collins di Antoine Barraud. Judith (un’intensa Virginie Efira) conduce una doppia vita tra Svizzera e Francia. Da una parte ha Abdel, con cui sta crescendo una bambina, dall’altra Melvil, con cui ha due figli maschi. A poco a poco, questo fragile equilibrio fatto di menzogne e segreti crolla. Un film raffinato e sofisticato, incentrato sull’esplorazione di una identità doppia giunta al suo inevitabile punto di rottura.