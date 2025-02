Firenze, evento di musica e vinili al Mercato Centrale

Firenze, 27 febbraio 2025. Il Mercato Centrale di Firenze si accende di musica e vibrazioni uniche. Venerdì 7 marzo, a partire dalle 17, il primo piano del Mercato si trasforma in un palcoscenico d’eccezione con un dj set speciale tra le botteghe. Protagonisti della serata saranno i dj Francesco Farfa, DNArt e Stressed.Lo per un viaggio sonoro tra contaminazioni musicali e atmosfere ricercate. Si chiama “180 gr” ed è un progetto musicale che ambisce a dare risalto alla cultura del vinile e della musica mixata, con varie contaminazioni musicali che si riflettono anche nelle location scelte, tutte riconducibili a contesti urbani per dare risalto a realtà locali del territorio fiorentino. Tra cassette di frutta e specialità gastronomiche, il Mercato Centrale Firenze diventa il luogo perfetto per riscoprire il fascino del vinile e lasciarsi trasportare dal ritmo della musica. E’ anche un’occasione per vivere il Mercato in una veste inedita, immersi tra suoni, sapori e incontri. L’evento nasce dalla collaborazione con “180 g”, Fvtvra e Sleeve Records, l’ingresso è libero con prenotazione consigliata alla mail [email protected] .