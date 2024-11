Firenze, due giornate di visite gratuite per la prevenzione dei tumori maschili

Firenze, 20 novembre 2024. Due giornate di visite urologiche gratuite, offerte da Lilt Firenze nel segno della prevenzione. Si terranno giovedì 28 e venerdì 29 novembre alla Misericordia di Fiesole grazie alla disponibilità del dottor Eugenio Dattolo. In occasione della settimana Lilt for Men, Nastro Blu, l’annuale campagna di sensibilizzazione nazionale della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, focalizzata sulle patologie tumorali della sfera genitale maschile che si svolgerà dal 23 al 30 novembre.

“Questa campagna è un contributo per la diffusione della cultura della prevenzione anche tra gli uomini - dice Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze -. Bisogna fare di più per superare pregiudizi e paure e avvicinare il sesso maschile ai controlli medici. È importante che anche gli uomini prendano l’abitudine di fare visite e si sottopongano a regolari screening specifici.” L'iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dal claim 'Fallo per la tua salute', vede come testimonial Pierluigi Collina, icona internazionale del calcio e simbolo di integrità sportiva, in veste di ambasciatore Lilt.