Firenze, concerto di Patrizio Serino nel segno di Beethoven

Firenze, 19 settembre 2025 - Si chiuderà con tre concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina il Festival della Liuteria Toscana tra '700 e '900. La serata di sabato 20 settembre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, sarà un viaggio nel Barocco e nel Classicismo, attraverso pagine arcinote come “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach, “Eine kleine Nachtmusik” di Wolfgang Amadeus Mozart e “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Solista e maestro concertatore sarà Marco Lorenzini, che solo per questa serata suonerà un magnifico violino realizzato nel 1981 dal liutaio Carlo Vettori - figlio e allievo del maestro Dario Vettori – scomparso di recente. Gran finale domenica 21 e lunedì 22 settembre, sempre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte con l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta e impreziosita dalla partecipazione di Patrizio Serino, primo violoncello dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Due serate nel segno di Ludwig van Beethoven che si apriranno con il “Triplo Concerto in do maggiore op. 56”, segnato dal meraviglioso dialogo tra orchestra, pianoforte, violino e violoncello. Seguirà la Settima Sinfonia, trascinata da quell’Allegretto che nei secoli ne ha consacrato il successo. Nell’occasione sentiremo risuonare il Quintetto Lucchini, straordinari strumenti ad arco realizzati dal liutaio Martino Ius Inizio concerti ore 21. Biglietti da 10 a 20 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra ‘700 e ‘900 è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225. Segui il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana sui canali social dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Maurizio Costanzo