Firenze, Arturo Brachetti in scena con ‘Pierino, il lupo e l’altro’

Firenze, 16 dicembre 2024 - La musica si può vedere? La risposta è sì, nel caso di Pierino, il lupo e l’altro, perchè è un concerto classico ma non è un concerto tradizionale. Il concerto nasce dall’idea di ampliare il pubblico della musica sinfonica, con una formula originale e divertente: una vera e propria attività di divulgazione musicale, capace di coinvolgere e divertire. Appuntamento al Teatro Verdi di Firenze sabato 21 dicembre alle ore 20,45 quando sarà di scena Arturo Brachetti, con l’Ensemble Symphony Orchestra. Concerto diretto da Giacomo Loprieno Brachetti nella veste di showteller con un concerto tra racconto e musica. È un insolito Brachetti, ricco di storie affascinanti in bilico tra parola e musica quello che dà appuntamento al pubblico in tutta Italia con un particolare concerto di musica classica. La veste che indossa è quella di showteller, letteralmente “raccontatore di spettacolo”, uno degli aspetti meno noti ma più radicati di Brachetti, profondo conoscitore del teatro internazionale, dei suoi meccanismi e della sua storia. Attraverso il concerto Pierino, il lupo e l’altro, Brachetti condurrà il pubblico alla scoperta del “dietro le quinte” della musica classica affrontandolo in maniera divertente e accessibile a tutti attraverso il racconto. Concerto eseguito dall’Ensemble Symphony Orchestra.