Firenze, arriva Grease al Teatro Verdi

Firenze, 24 marzo 2025 – Al Teatro Verdi di Firenze sabato 29 e domenica 30 marzo arriva Grease il musical. Dopo un’esplosiva stagione fatta di 50 repliche quasi tutte sold out in circa 20 tra le più importanti città italiane, il cast di Grease tornerà in tour da novembre 2024. Grease, con la regia di Saverio Marconi, è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non è mai stato così attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni. Diciotto giovanissimi performer daranno vita a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i T-Birds, le Pink Ladies, gli studenti dell’high school più celebre, un particolarissimo “angelo” e ovviamente la sua colonna sonora elettrizzante! Di Jim Jacobs e Warren Casey, canzoni aggiunte B. Gibb, J. Farrar, L. St. Luis, S. Simon, S. Bradford, A. Lewis. Traduzione Michele Renzullo adattamento Saverio Marconi, liriche italiane Franco Travaglio e Michele Renzullo, regia Saverio Marconi, regia associata Mauro Simone con Sandy Eleonora Buccarini Danny Tommaso Pieropan, Rizzo Arianna Bertelli Kenickie Valerio Angeli, Marty Federica Laganà Jan Khomolchanok De Pace Frenchy Iris Trivisano, Sonny Giuseppe Brancato Roger Dario Napolitano Doody Riccardo Rossini , Vince Fontane/Teen Angel Amerigo Vitiello, Tom Giovanni Ernani Di Tizo Cha-Cha Elena Barani Miss Lynch Chiara Bonfrisco, Patty Valentina Pini Eugene Lodovico Gaffuri, Studentessa di Rydell Monica Ruggeri Studente di Rydell Michael Pagliaro, Swing Off Stage Angela Ranica. Scene Gabriele Moreschi Costumi Chiara Donato Coreografie Gillian Bruce, disegno luci Valerio Tiberi Disegno fonico Enrico Porcelli, direzione musicale e vocale Gianluca Sticotti Arrangiamenti e orchestrazioni Riccardo Di Paola.