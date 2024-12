Firenze, apertura straordinaria di Uffizi e Boboli il 30 dicembre

Firenze, 26 dicembre 2024 – Per chi desidera approfittare di queste festività natalizie per visitare i musei e ammirare i capolavori, a Firenze le occasioni non mancano: il 30 dicembre, che cade di lunedì e perciò sarebbe stato normalmente giorno di chiusura, ci sarà invece un’apertura straordinaria per la Galleria degli Uffizi, che sarà visitabile dalle ore 8,15 alle 18,30, e per il Giardino di Boboli che sarà aperto e visitabile dalle 8,15 alle ore 16,30. Palazzo Pitti invece sarà chiuso. Il primo di gennaio l’apertura straordinaria riguarderà solo il Giardino di Boboli (10-16,30), mentre per la Befana, 6 gennaio, ad essere visitabile sarà la Galleria degli Uffizi (8,15-18,30). In tutti i casi, l’ultimo accesso consentito è 60 minuti prima dell’orario di chiusura.