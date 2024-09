Firenze, al teatro Reims spettacolo sulla bistecca con...assaggio

Firenze, 23 settembre 2024 - Secondo appuntamento del ciclo "A tavola non si invecchia! Strategie creative per un appetito buono e un Buon Appetito!", realizzato in collaborazione con l'Università di Firenze e sostenuto dall'Associazione Macellai della Provincia di Firenze. La Compagnia selle Seggiole da appuntanento martedì 24 settembre alle ore 17 al Teatro Reims di Firenze dove andrà in scena lo spettacolo 'Sua Maestà la Bistecca'. Cosa molto particolare, al termine.dello spettacolo, sarà offerta una degustazione di prodotti tipici al pubblico. L'ingresso è libero. Ma gli spettacoli con degustazioni non finiscono qui. E infatti il 29 settembre, presso la SMS Careggi di Firenze, La Compagnia delle Seggiole porterà in scena “Cioccolata, cibo degli dèi”, un dialogo teatrale sulla storia della cioccolata, con il sostegno del Consolato del Messico e dell’Associazione Entre dos Mundos. Seguirà una degustazione a cura di UniCoop Firenze. Anche questo appuntamento è a ingresso libero.

