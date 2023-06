Firenze, al Gabinetto Vieusseux al via incontri con scrittori all’ora dell’aperitivo

Firenze, 8 giugno 2023 - Dopo gli accordi siglati con il Premio Strega Poesia e con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati, l’attività del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux prosegue con ‘Alle sette’, aperitivo con scrittori, uomini e donne di Stato, docenti universitari.

I temi del 2023 sono la storia e la geopolitica, l’inizio il 14 giugno con il prof. Vittorio E. Parsi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. «Il Gabinetto Vieusseux torna tra la gente per discutere di tematiche di grande attualità. Si tratta del primo ciclo di incontri pubblici. Il Gabinetto sarà luogo di confronto scientifico e letterario, aperto a visioni anche in conflitto, con l’obiettivo di far discutere in modo approfondito su questioni importanti», afferma il Presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini. Patrocinati dal Comune di Firenze e organizzati dal Vieusseux in collaborazione con Libraccio Firenze e Serre Torrigiani, i sette appuntamenti saranno delle preziose occasioni per ritrovare, nel colloquio, i valori di tolleranza e confronto che animavano gli incontri organizzati da Giovan Pietro Vieusseux nel suo storico gabinetto di lettura. Gli incontri, tutti alle ore 19, di terranno sempre alle Serre Torrigiani, eccetto l’incontro inaugurale e quello del 27 giugno che si svolgeranno rispettivamente presso lo spazio estivo di Piazza Tre Re e nell’ambito della manifestazione “Le piazze dei libri” dell’Estate Fiorentina.

Ecco il calendario completo: mercoledì 14 giugno, alle ore 19, Piazza dei Tre Re, Firenze Vittorio Emanuele Parsi, autore di Il posto della guerra e il costo della libertà (Bompiani, 2022), in dialogo con Riccardo Amati, giornalista, e Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Vieusseux.

Martedì 20 giugno ore 19 alle Serre Torrigiani la presentazione del libro di Józef Czapski, La terra inumana (Adelphi, 2023), alla presenza del traduttore Andrea Ceccherelli e di Leonardo Bucciardini.

Martedì 27 giugno, ore 19 a Piazza Santa Maria Novella, in collaborazione con “Le Piazze dei libri”, Tommaso Giartosio, autore di Tutto quello che non abbiamo visto: un viaggio in Eritrea (Einaudi, 2023), in dialogo con Fulvio Paloscia, giornalista. Saluto di Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto Vieusseux.

Martedì 4 luglio, ore 19, Serre Torrigiani, Via Gusciana, Giorgio Scotoni, autore di Da Port Arthur a Port Arthur. La guerra incompiuta e il riscatto sovietico in Estremo Oriente (IBN editore - Istituto Bibliografico Napoleone, 2023), in dialogo con Virgilio Ilari, presidente della Società Italiana di Storia Militare, e Ugo Barlozzetti, Associazione Fiorentina Battaglie in Scala.

Martedì 11 luglio, ore 19, Serre Torrigiani, Via Gusciana, Franco Cardini, autore di Le vie del sapere (Il Mulino, 2023), in dialogo con Isabella Gagliardi dell’Università di Firenze.

Martedì 18 luglio, ore 19, Serre Torrigiani, Via Gusciana, Michela Ponzani, autrice di Processo alla Resistenza (Einaudi, 2023), in dialogo con Michele Rossi, Direttore del Gabinetto Vieusseux.

Martedì 25 luglio, ore 19, Serre Torrigiani, Via Gusciana, Aldo Schiavone, Sinistra! Un manifesto (Einaudi, 2023), in dialogo con Cristina Giachi, Presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana, e Olga Mugnaini, giornalista.