Il rombo delle moto per l'addio a Ettore Maoggi. Folla ai funerali: “Vola in alto”

Fiesole (Firenze) , 16 maggio 2024 - Una folla di amici e parenti, con tanti giovani hanno portato questo pomeriggio l'ultimo saluto, col sottofondo delle moto rombanti, a Ettore Maoggi, il 23enne cuoco di Compiobbi con la passione per il motociclismo e per Valentino Rossi, che martedì ha perso la vita in un incidente stradale in viale Belfiore, a Firenze.

Grande la commozione in una chiesa di San Jacopo al Girone gremita di persone e con tantissime altre all'esterno, che hanno ascoltato la messa in piazza, rimanendo sul posto nonostante la pioggia che a più riprese si è abbattuta sulla zona. In prima fila gli amici della “Brigata Ludus”, i sostenitori della squadra locale dove Ettore ha giocato da ragazzino che hanno indossato unna maglietta con i colori della società calcistica con la scritta “Echo Vive”.

Toccanti sono state le parole piene di dolcezza lette dalla sorella Cassandra: “Vedo il tuo sorriso, sento la tua voce. Hai saputo essere figlio, amico, fidanzato, tutto ciò che uno vuole avere tu sapevi esserlo al meglio. Fai buon viaggio e non dimenticarti di me”. E poi il ricordo di una compagno di scuola con la voce rotta dalle lacrime: "Fai ridere gli angeli come tu sai fare”. “Ettore vola in alto”, ha aggiunto un amico motociclista, ricordando le risate e la gioia quando la scorsa estate Ettore ha acquistato, dopo tanti sacrifici, la sua amata motocicletta. E poi i saluti dei ristoratori, con il lutto di Giancarlo Antognoni.

E straziante è stata l'uscita della bara, che ha ricevuto il lungo applauso della folla e poi tutte le moto accese al massimo dei giri per la partenza del feretro diretto al cimitero di Compiobbi, tra fumogeni giallo verdi.