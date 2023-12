Domenica “camminata per casa Thevenin”

Arezzo, 12 dicembre 2023 – Domenica 17 dicembre a San Domenico si cammina per valorizzare i contesti sociali e sportivi del luogo.

“Camminata per Casa Thevenin” è l’iniziativa organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo insieme a Casa Thevenin, Andrea Quadri del gruppo Camminsognando, Cammino della Traslazione e di Arezzo – Città del Natale Il percorso sarà legato alle vie del centro storico della città di Arezzo sino alla Torre di Gnicche, con la possibilità di visitare una struttura altrimenti chiusa al pubblico.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto in via del Balilla, 11, presso il “San Domenico Village”, casa del CSI di Arezzo, alle ore 08:40 per effettuare le iscrizioni al costo di 3 euro (comprensivo di quota assicurativa), mentre sarà gratis per i bambini. Alle 09:10 è fissata la partenza della camminata lunga 5,5 km.

L’arrivo è previsto per le ore 11:30 presso Casa Thevenin, dove sarà possibile visitare alcuni dei locali della storica struttura e godere di un piccolo ristoro.

“Continuano e si implementano le collaborazioni e le iniziative che legano gli aspetti delle camminate con quelli di conoscenza del territorio e di promozione dei valori sociali con questo evento nella città di Arezzo nel clima natalizio”, presenta così la “Camminata per Casa Thevenin” Nicola Meacci, referente dei cammini del CSI di Arezzo.

“Partendo dal San Domenico Village, accanto alla Chiesa di San Domenico, dove è custodito il celebre crocifisso del Cimabue, toccheremo luoghi normalmente non aperti al pubblico come la Torre di Gnicche e la camminata si chiuderà a Casa Thevenin, importante punto di riferimento aretino per l'accoglienza.

Con queste associazioni è in programma a breve un altro evento legato alla Città del Natale ed ai luoghi meno conosciuti legati alla Madonna del Conforto" “E’ una bellissima iniziativa che accomuna sport, divertimento e solidarietà”, dice il Presidente dell’Istituto Thevenin, Sandro Sarri.

“La camminata organizzata da CSI e Camminsognando non può che vedere la partecipazione di tanti sportivi o comunque amanti delle passeggiate che poi all'arrivo avranno il piacere di visitare a Casa Thevenin dove sarà preparato un bell'aperitivo".