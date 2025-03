Dolcenera tra musica e filosofia in concerto al Teatro di Fiesole

Firenze, 5 marzo 2025 - Una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono. Dolcenera sarà in concerto giovedì 20 marzo al Teatro di Fiesole (Firenze), nell’ambito di “Anima Mundi – Piano Solo Recital”, il tour che vede la cantautrice protagonista nei teatri con uno spettacolo unico nel suo genere. I biglietti (20 e 28,75 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodifiesole.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Attraverso la rappresentazione laicamente filosofica dei cinque elementi costituenti la Vita (Terra, Acqua, Fuoco, Aria, Etere), la cantautrice descrive l’essenza dell’Anima Mundi per avere il pretesto – con il testo delle canzoni, la musica, i monologhi, la luce, i racconti – di creare la giusta tensione emotiva per il coinvolgimento dello spettatore sull’essenza della natura umana, affrontando tematiche di impatto sociale e culturale dell’epoca moderna. Uno spettacolo “one woman show”, con il pianoforte di Dolcenera al centro della scena, il looper per riprodurre suoni registrati sul momento, il suono dell’organo hammond e del rhodes e il tocco rock blues della voce. «Voglio portarvi con me in un mondo fatto di Essenza, o meglio, di Quinta Essenza, di Etere, di connessioni spirituali per osservare insieme l’Anima Mundi e immaginare come potrebbe essere il mondo se ci pensassimo tutti come esseri di un’unica Anima Universale» – dice Dolcenera, che prosegue a spiegare tutto quello che questo spettacolo rappresenta – «C’è la filosofia, la musica, la tradizione, la religione, l’Ayurveda, l’alchimia, la scienza, la simbologia e quindi una serie di seghe mentali, che solo alcuni tipi di artisti sono costretti quotidianamente a fare. Parto dalla filosofia aristotelica per arrivare alla fisica quantistica, con l’intento di stimolare le anime del pubblico per il raggiungimento di una visione di vita staccata dall’Ego». L’Anima Mundi apre finestre sul mondo, quello interiore dell’essere umano che affronta quotidianamente mille domande, troppo spesso in solitudine, e quello che lo circonda, scorporando, nei cinque elementi costituenti, non solo il suo spettacolo, ma anche qualsiasi tema affrontato. “Anima Mundi” è anche il titolo dell’undicesimo album dell’artista, che contiene i successi “Amaremare”, canzone bandiera di Greenpeace, “Nuovo Giorno Nuova luce”, adattamento in italiano di “Feelin’ Good” di Nina Simone e sigla della fiction, record di ascolti tv di Rai1 “Lea un nuovo giorno”, “Calliope (pace alla luce del sole)” inno alla pace condiviso con Amnesty International. Dal 6 marzo, Dolcenera sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express – lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, tutti i giovedì in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now – formando, insieme al compagno Gigi, la coppia de “I complici”. “Anima Mundi” – Piano Solo Recital è organizzato da Barley Arts. Il Teatro di Fiesole è nato ed opera grazie al sostegno di Dorin, Banca Cambiano 1884 S.p.A., Unicoop Firenze, Stefano Ricci e Ludovico Martelli. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).