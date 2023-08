Dal Rinascimento a ora, le buchette di vino in mostra a Firenze

Firenze, 28 agosto 2023 - Una mostra racconterà dal 2 al 16 settembre la vera storia delle buchette di mescita del vino fiorentine, dal Rinascimento ad oggi. La rassegna, con reperti originali, esemplari scomparsi e una ricostruzione della "stanza del vinaio", sarà allestita al Palagio di Parte Guelfa, a Firenze, con orario 10-18 e organizzata dall'associazione culturale Buchette del vino. Dalle buchette nei muri dei palazzi - di solito corrispondenti alle cantine - il vino veniva venduto ai passanti in strada. "Dal Cinquecento ad oggi - spiega il presidente Matteo Faglia - la presenza nelle facciate dei palazzi fiorentini dei caratteristici finestrini adibiti alla vendita del vino a fiaschi ha caratterizzato la quotidianità dei cittadini. Nella mostra viene riproposta l'esperienza di questa tradizione nella ricostruzione di una cantinetta - la "stanza del vinaio" - dotata di buchetta del vino; vengono esposti reperti originali tra cui una cornice in pietra rimossa dalla facciata di un palazzo, un'antica porta con sportello per la vendita del vino, fiaschi di diverse epoche, oltre a video-proiezioni e schermi interattivi con le referenze delle oltre 300 buchette finora scoperte in Toscana e un altro centinaio di esemplari scomparsi".

Nell'esposizione anche una postazione di touch screen per la consultazione libera delle mappe interattive con link ai file di Open Data del Comune, nei quali sono elencati tutti i finestrini del vino oggi esistenti e quelli che, pur scomparsi, risultano documentati. Molti gli eventi collaterali nelle vie della città: mini-visite guidate alle buchette, aperitivi musicali davanti ai locali "con buchetta", ciclo-tour nel centro storico. "Questa mostra rappresenta un'occasione straordinaria per approfondire e riscoprire le buchette del vino, che hanno caratterizzato la vita dei fiorentini per secoli" sottolinea la vicesindaca e assessora a Turismo e cultura Alessia Bettini.