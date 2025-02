Cortona, parte una sfilza di feste di carnevale. Tante iniziative dedicate ai bambini

Arezzo, 26 febbraio 2025 – È in partenza una sfilza di feste di carnevale. A Cortona tante associazioni organizzano momenti di divertimento per i più piccoli, dopo i primi appuntamenti che hanno visto aprire il calendario le proloco di Pietraia e di Camucia, si infittiscono gli eventi in vista dell’ultimo di carnevale.

Per il giovedì grasso sono in calendario due eventi: nel centro storico di Cortona si segnala l’iniziativa che si snoda fra il Maec e piazza Signorelli.

Questo 27 febbraio alle 16 è in programma una visita guidata alle sale Severini, dove sono presenti i costumi di Arlecchino e Pulcinella e a seguire divertimento e truccabimbi in piazza Signorelli. Sempre alle 16 si festeggia anche al Centro sociale di Terontola con conclusione cena di beneficenza per il Calcit Valdichiana.

Calcit Valdichiana protagonista anche in una seconda iniziativa sabato 1 marzo al Teatro Signorelli con la sfilata delle mascherine alle ore 16. Anche a Mercatale si susseguono gli appuntamenti, alla sala polivalente la Proloco Val di Pierle organizza il veglione sabato 1 marzo a partire dalle 20, il giorno seguente sfilano i carri allegorici in paese.

Domenica 2 marzo appuntamento ancora a Terontola con il «Carnevale dei ragazzi» alla Casa di paese alle ore 15,00 con musica e balli, coriandoli e dolci. In conclusione «Ultimo di carnevale» in piazza Sergardi con l’organizzazione della Proloco Camucia dalle 15,30 festa in maschera per tutti i bambini.