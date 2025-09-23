Firenze, concerto dei Solisti Fiorentini del Maggio nel segno di Bach e Beethoven

Firenze, 23 settembre 2025 - Un concerto nel segno della grande musica classica quello che risuonerà all'Oratorio della Compagnia di S.Maria della Croce al Tempio, in via San Giuseppe, a Firenze. Appuntamento il 27 settembre alle ore 18 a ingresso libero. Il programma musicale prevede l'esecuzione di: J.S.Bach - Suite n.3 n Do maggiore per violoncello solo, Prelude . Allemande . Courante . Sarabande . Bourrée I . Bourrée Il . Gigue. V.T.Horvath /P.L.Horvath - Due Capricci Omaggio a Kreisler per violino solo. Beethoven - Duo n. 1 in Do maggiore per violino e violoncello. Allegro comodo . Larghetto sostenuto . Rondo/Allegretto(Vivace) Beethoven - Trio per archi in Mib maggiore op.3 n. 1 Allegro con brio . Andante . Minuetto . Adagio . Minuetto . Allegro. In scena il trio d'archi dei Solisti Fiorentini, Petru Ladislau Horvath al violino, Igor Polesitsky alla viola, Roger Low al violoncello. I Solisti Fiorentini sono musicisti del Maggio Musicale Fiorentino che si sono costituiti in complesso autonomo nel 1981 su ispirazione del maestro Riccardo Muti e di Salvatore Villani già primo contrabbasso del Maggio. I Solisti Fiorentini si presentavano in formazioni dal trio attraverso il quartetto, quintetto, settimino fino all'orchestra di 45 elementi diretta anche da grandi direttori quali Muti, Mehta, Chung.

Dal 2023, dopo qualche anno di silenzio, Renzo Pelli e Giovanni Riccucci, che hanno fatto parte del nucleo originario, raccolgono questa eredità e propongono concerti cameristici sulla linea delle programmazioni del passato, collaborando con vecchi e nuovi amici .