Come si realizza un documentario, a lezione con Luca Verdone

Firenze, 23 settembre 2025 – Firenze torna capitale di cultura e creatività con una proposta che unisce formazione e passione: tra ottobre e novembre, la Fondazione Franco Zeffirelli ospiterà il corso “Come si realizza un documentario” condotto da Luca Verdone. Regista, autore e documentarista tra i più apprezzati, Verdone guiderà i partecipanti attraverso tutte le fasi del processo creativo: dall’idea che prende forma sulla pagina fino alla scrittura, dalle riprese al montaggio, fino alla proiezione finale del proprio lavoro negli spazi suggestivi della Fondazione.

Non si tratta soltanto di un corso, ma di un vero e proprio viaggio nel linguaggio del cinema, accompagnati da un maestro che ha fatto della narrazione visiva il suo mestiere e la sua passione. È l’occasione per imparare a guardare la realtà con occhi nuovi, trasformandola in racconto e in emozione condivisa. Con iniziative come questa, la Fondazione Franco Zeffirelli conferma il suo straordinario successo nel campo della formazione artistica e culturale.

I corsi e i laboratori dedicati alle arti visive e allo spettacolo, sempre accolti con grande partecipazione, fanno della Fondazione un punto di riferimento nazionale è internazionale . Le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati: un invito rivolto a chi vuole trasformare la propria passione in esperienza concreta, in una delle cornici più ispiranti che Firenze possa offrire. Info e iscrizioni: bit.ly/45xMcFt