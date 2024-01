Cinema al Teatro di Fiesole: il cartellone

Fiesole (Firenze), 27 gennaio 2024 - Continua la stagione cinematografica del Teatro di Fiesole, a cura della Fondazione Stensen e realiazzata insieme a un gruppo di volontari fiesolani. Il programma che va da gennaio a marzo propone cinque titoli che si sono distinti per l'apprezzamento da parte di critica e pubblico nella stagione cinematografica in corso e introduce la novità di una mini rassegna dedicata ai più piccoli, con l'obiettivo di stimolare la loro fantasia e creatività, anche grazie alla partecipazione della maestra Anna Lucia Filacchione che condurrà le bambine e i bambini nella realizzazione di disegni ispirati ai film.

Il cartellone si apre con One Life di James Hawes (oggi ore 18.00 e 20.30). Per i bambini invece l' appuntamento è alle 16 con la proiezione di Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D’Alò . A seguire attività grafica-pittorica con la maestra Lucia Filacchione.

Ecco il programma completo: Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki (Giap 2023, 124’) Sabato 3 febbraio ore 20.30– versione originale sottotitoli in italiano Domenica 4 febbraio ore 18.00 e 20.30 Palazzina Laf di Michele Riondino (Italia 2023, 99’) Mercoledì 7 febbraio ore 20.30 Giovedì 8 febbraio ore 18.00 e 20.30 Foglie al Vento di Aki Kaurismäki (Fin 2023, 81’) Venerdì 16 febbraio ore 20.30* – versione originale sottotitoli in italiano Sabato 17 febbraio ore 20.30 Domenica 18 febbraio ore 18.00 Prendi il Volo di di Benjamin Renner, Guylo Homsy (Usa 2023, 82’) Domenica 18 febbraio ore 16.00 – proiezione per famiglie e bambini dai 5 ai 99 anni. #ffff00;"><< span="">Perfect Days di Wim Wenders<<> (Giap/Ger 2023, 123’) Martedì 5 marzo ore 20.30 – versione originale sottotitoli in italiano Mercoledì 6 marzo ore 18.00 e 20.30 La quercia e i suoi abitanti di Laurent Charbonnier, Michel Seydoux (Francia 2022, 80’). Sabato 9 marzo ore 16.00. A seguire attività grafica-pittorica con la maestra Lucia Filacchione.

Ingresso ridotto per i fiesolani

D.G.