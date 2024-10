Firenze, una cena spettrale per Halloween nell'antica dimora della Vedova in nero

Firenze, 27 ottobre 2024 - I Pinguini Theater hanno organizzato per Halloween una cena spettrale. Appuntamento il 31 ottobre alle ore 20:30, quando sarà possibile cenare nella suggestiva Villa Torre de Lari, via di Marignolle 29/c Firenze. Si può dunque essere ospiti nell'antica dimora della Vedova in nero, che ha delle strane abitudini, chissà quali siano e se coinvolgeranno gli ignari invitati. L'adrenalina dunque non mancherà e così il menù non potrà essere da meno: da cuori sanguinanti, a gustosi teschi con ragni, arrivando fino a cervello di panna cotta e lapide di cioccolata. Un'esperienza da gustare dall'inizio alla fine, dall'antipasto al dolce. Gli ospiti verranno serviti al tavolo da inquietanti personaggi: potrebbero trovarsi a cenare accanto ad un ragno gigante o a condividere una pietanza con uno zombie. Insomma una serata "tranquilla" e assolutamente da non perdere. Per informazioni e prenotazioni obbligatorie: 338 6024335, [email protected].