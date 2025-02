Carnevale, “Colori nelle strade”: a Firenze la mostra che celebra i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile

Firenze, 20 febbraio 2025- Un ponte artistico tra Italia e Brasile per raccontare il Carnevale, la festa che più di ogni altra incarna lo spirito di condivisione e allegria. In occasione dei 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile, cento artisti – cinquanta brasiliani e cinquanta italiani – hanno dato vita a una doppia mostra che si svolgerà in contemporanea a Firenze e a Piracicaba, nello Stato di San Paolo, dal titolo “Carnevale – Colori nelle strade” (“Carnaval – Cores nas ruas”).

A Firenze l’esposizione sarà ospitata da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo 2025 presso lo Spazio XL, al primo piano del Centro San Donato a Novoli. I visitatori potranno accedervi ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, con ingresso libero. L’inaugurazione è prevista per venerdì 28 febbraio alle ore 12.

La mostra riunisce illustrazioni, vignette satiriche e dipinti che raccontano il Carnevale con sguardi diversi: c’è chi ne esalta la spensieratezza e chi ne sottolinea le contraddizioni, in un gioco di colori brillanti e ironia pungente. I curatori dell’esposizione, il fumettista brasiliano José Alberto Lovetro, detto Jal, e lo scrittore italiano Giuseppe Ciarallo hanno scelto opere capaci di restituire l’anima più autentica di questa festa, con il suo carico di gioia, follia e riflessione sociale.

“Il Carnevale è una celebrazione universale che, sia in Brasile che in Italia, viene vissuta intensamente – spiega Ciarallo – e rimane un momento di pura liberazione collettiva. Lo ricorda anche il proverbio latino Semel in anno licet insanire (una volta l’anno è lecito impazzire), che ben descrive lo spirito di questa festa”.

Il curatore brasiliano Jal sottolinea invece l’importanza di questo anniversario storico: “Nel 2024 abbiamo celebrato i 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile. Gli italiani hanno arricchito il nostro Paese con la loro cultura, il loro cibo e le loro tradizioni. Questa mostra dimostra come l’incontro tra culture diverse possa generare bellezza e nuove forme di espressione”.

Un viaggio tra arte e memoria

Le opere selezionate sono raccolte in un catalogo curato da Bliff! – la Biblioteca del libro illustrato e del fumetto di Firenze – che ha anche collaborato all’allestimento e alla promozione della mostra. L’iniziativa è organizzata insieme all’Associazione piazza San Donato e alla Casa do Brasil em Florença, con il patrocinio del Quartiere 5 di Firenze e del Consolato brasiliano.

“Siamo entusiasti di portare un evento internazionale in uno spazio pubblico come lo Spazio XL, che speriamo possa aprirsi sempre di più alla città”, commenta Yuri Domenici dell’Associazione Piazza San Donato. “Questa mostra si inserisce perfettamente nella settimana del Carnevale di Pace e ci ricorda come anche gli italiani siano stati, in passato, un popolo di migranti in cerca di diritti, a partire dal diritto di cittadinanza”.

La mostra “Carnevale – Colori nelle strade” farà da cornice culturale agli eventi carnevaleschi del quartiere. Sarà infatti legata al Carnevale di Pace, che animerà l’Isolotto domenica 23 febbraio e il Parco San Donato domenica 2 marzo, con cortei, musica e attività per tutte le età.