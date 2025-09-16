Campi, al via ‘Apriti Sesamo. Entra nella magia’: il nuovo anno accademico del Teatrodante

Firenze, 16 settembre 2025 – Immaginazione, relazione, formazione, comunità ed esperienze molteplici: queste le parole chiave del nuovo anno accademico 25/26 per la Scuola Teatrodante Carlo Monni che inaugura il 22 settembre 2025 con due lezioni gratuite di prova. La scuola è stata presentata alla città, insieme alla Stagione teatrale, dove per la prima volta il teatro è uscito in piazza a Campi Bisenzio con presenze di oltre 350 persone e 20 associazioni del territorio, video proiezioni artistiche e musica. Dalla sezione Teatro in Gioco, pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni con la docente Cristina Pelissero, fino ai percorsi più avanzati per ragazzi e adulti con Valentina Cappelletti, Luisa Cattaneo, Gabriele Giaffreda, Ivan Periccioli, Francesco Grossi, Adelaide Mancuso e Vania Rotondi: la nuova stagione della Scuola di Teatro si presenta come un laboratorio vivo, plurale e inclusivo. Tante le novità 2025, tra cui i corsi Io, tu, noi (6-8 anni) e il raddoppio di Energizzante (11-13 anni), il laboratorio Momo ispirato al romanzo di Michael Ende (14-18 anni), il percorso per adulti Il tuo momento, e La Biennale/Anno Zero, un’offerta formativa biennale che apre a una visione a 360gradi del mondo del teatro, dalle tecniche di recitazione agli incontri con le maestranze dello spettacolo dal vivo. Un programma ampio e articolato, che accoglie chi si avvicina per la prima volta al palcoscenico e chi invece desidera approfondire le proprie competenze, fino ai percorsi formativi più completi che offrono una visione a 360° del mondo del teatro. Le attività del Teatrodante Carlo Monni sono realizzate dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, diretta da Sandra Gesualdi con la collaborazione di Piero Pelù, consulente artistico del teatro e sono sostenute da Comune di Campi Bisenzio, Regione Toscana, con il patrocinio di Città Metropolitana e con il contributo di Fondazione CR Firenze, Corriere della Sera, Corriere Fiorentino, TG La7, Chiantibanca e Unicoop Firenze (info www.teatrodante.it). “Da quest’anno la Scuola del Teatrodante Carlo Monni si rinnova grazie a un progetto didattico molto variegato e tante voci, approcci, esperienze e professionalità provenienti dal mondo del teatro. Ma soprattutto aperta a tutte le età e alle esigenze, che sia gioco per i più piccoli, incontro per gli adolescenti o momento di socialità creativa per gli over 65. Crediamo che la formazione teatrale, a ogni livello, possa migliorare il rapporto con sé e gli alti, in maniera solidale e costruttiva” SG. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, nasce “Teatro in Gioco” (docente Cristina Pelissero, giovedì dalle 17 alle 18). È un laboratorio che trasforma il palcoscenico in un luogo di gioco e fantasia, dove fiabe interattive, musica e oggetti diventano strumenti per stimolare espressività, linguaggio corporeo ed empatia. Qui non si lavora sulla performance ma sull’esperienza sensoriale, sull’ascolto e sull’immaginazione condivisa. Per i bambini dai 6 agli 8 anni arriva la novità “Io, tu, noi” (docente Francesco Grossi, mercoledì dalle 17 alle 18.30). Il corso esplora la dinamica del gruppo: chi sono io dentro una comunità? Attraverso giochi teatrali, improvvisazioni e esercizi di fiducia, i bambini scoprono il piacere di esprimersi insieme, rafforzando la relazione con gli altri e la consapevolezza di sé. Per la fascia 8-10 anni è confermato “Vitamina” (docente Valentina Cappelletti, lunedì o martedì dalle 17.15 alle 18.45), dove suono, emozioni e storie si intrecciano. Qui i partecipanti imparano a usare ritmo, voce e creazione collettiva per dar vita a scene brevi e personaggi, trasformando il gioco teatrale in uno strumento di esplorazione consapevole delle emozioni. Agli 11-13 anni è dedicato “Energizzante” sempre con Valentina Cappelletti, lunedì dalle 15.30 alle 17 o martedì dalle 18.45 alle 20.15, un laboratorio che conduce dietro le quinte dell’identità. I ragazzi lavorano su esercizi corporei e vocali, sulla costruzione del personaggio e sulla scrittura creativa, affrontando anche brevi testi teatrali. L’accento è posto sul lavoro di squadra e sulla scoperta del proprio punto di vista attraverso l’arte scenica. Per i ragazzi dai 14 ai 18 anni due i percorsi principali. “Quinte” (docente Valentina Cappelletti, martedì dalle 20.30 alle 22.00) accompagna i giovani attori nell’analisi del testo, nell’improvvisazione e nella messa in scena, fino alla realizzazione di uno spettacolo finale. Accanto a questo, la novità “Momo” (docente Luisa Cattaneo, giovedì dalle 18 alle 20), ispirata al celebre romanzo di Michael Ende, utilizza musica, movimento e drammaturgia per indagare con modalità fantasy i temi del tempo e della società. Un laboratorio inclusivo, dinamico e profondamente creativo. Infine, un laboratorio creativo dedicato alle famiglie, tutte nessuna esclusa, una volta al mese: sono gli incontri di Legami coordinati da Adelaide Mancuso. Gli adulti trovano tre percorsi distinti. “Divertentissimo” (docente Ivan Periccioli, martedì dalle 21 alle 23 – novità 2025, e giovedì dalle 21 alle 23 – laboratorio permanente) invita a scoprire e affinare la propria comicità, come esperienza artistica e strumento di benessere. “Il tuo momento” (docente Vania Rotondi, giovedì dalle 21 alle 23 – novità 2025) è il laboratorio ideale per chi si avvicina per la prima volta al teatro: riscaldamento, concentrazione, ritmo, costruzione del personaggio e improvvisazione diventano il vocabolario di base di un percorso stimolante e accogliente. La proposta più articolata è invece “La Biennale/Anno Zero” (docenti Luisa Cattaneo e Gabriele Giaffreda, lunedì dalle 21 alle 23 – novità 2025), un progetto biennale per chi ha già avuto piccole esperienze di palco e vuole approfondire. Il percorso alterna propedeutica teatrale, prove su testi diversi e incontri con professionisti delle maestranze teatrali, offrendo così una formazione completa e multidisciplinare. Infine, il teatro si apre anche alla terza età con “Antiossidante” (docente Valentina Cappelletti, lunedì o martedì dalle 10 alle 12), corso pensato per gli over 65 che vogliono dare voce e forma alle proprie esperienze. Attraverso esercizi mirati a memoria, mobilità e voce, le storie personali diventano materiale drammaturgico, in un percorso che rafforza la comunità e trasforma il teatro in strumento di benessere, creatività e socialità. Maurizio Costanzo