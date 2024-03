Calenzano, torna la Borsa del giocattolo: in mostra soldatini e bambole d’epoca

Firenze, 7 marzo 2024 – Per gli appassionati di soldatini e bambole di ogni età, l’appuntamento del 10 marzo, a Calenzano, è di quelli da non perdere. Quest’anno con una grande novità, l’Hotel Mirò in via degli Olmi 7. La nuova sede ospiterà anche il 22esimo concorso ‘Frammenti di storia’, premio della Regione Toscana che si svolgerà al primo piano dell’Hotel. Ditte specializzate e distributori presenteranno novità ed accessori per la creazione dei figurini, mentre il salone del soldatino antico e del giocattolo si terrà al pian terreno. La manifestazione che riscuote sempre un grande successo di pubblico e collezionisti, prevede oltre 90 espositori suddivisi in fabbricanti, distributori, editoria, privati. Si potranno ammirare tutte le tipologie di soldatini: da quelli in piombo a quelli in plastica, pasta, Norimberga, carta, di tutte le dimensioni ed epoche . Ma vediamo cosa offrirà l'evento: non mancheranno i soldatini toys nati per i giochi dei ragazzi , oppure quelli in 25 mm per i giochi di simulazione. Saranno oltre centomila i pezzi esposti, con l’intera panoramica che offre oggi il mercato oltre ad accessori, basette, pennelli, arnesi per costruire il proprio plastico o ambientazione della figura autocostruita e dipinta. Fra le novità di quest’anno, saranno presenti 10 fabbriche nazionali e altrettanti distributori di esemplari prodotti in tutto il mondo, oltre a quelli presenti sul territorio nazionale. Che rappresentano il meglio di questi figurini esportati anche oltre oceano oltre che in tutta Europa. Una vetrina d’eccellenza per il made in Italy nel mondo di un prodotto che, seppur di nicchia, e nonostante la crisi, non sembra aver subito grandi arresti di vendite. Comunque vadano le contrattazioni la Borsa Scambio, il Salone di Calenzano è definito da sempre la Wall Street del giocattolo che riprende il suo cammino per la gioia del pubblico maschile ma anche di quello femminile con l’appendice del settore della bambola, che proporrà accessori, vestiti, case di bambola valutazioni e restauri. Ci saranno bambole francesi, inglesi, tedesche, Italiane in tutte le tipologie di materiali dal bisquit alla composizione, panno Lenci. Anche in questo settore si potranno seguire in “diretta“ restauri e tecniche per la conservazione. Nell’ambito del “salone “ si terrà collateralmente il 22esimo Concorso Internazionale del Soldatino Model da collezione “Frammenti di storia“ al quale parteciperanno club da tutte le parti d’Italia in gara per importanti riconoscimenti con l’organizzazione tecnico-scientifica dell’Associazione Fiorentina La Condotta di Firenze che si terrà nei giorni 9 e 10 marzo. La novità di quest’anno sarà costituita nei particolari settori in gara dei figurini in concorso, che saranno giudicati da una giuria qualificata chiamata a valutare le opere esposte per l’assegnazione di numerosi premi speciali messi a disposizione da vari Enti, Associazioni fra i quali spicca quello della Regione Toscana . Ma nell'ambito del Concorso sarà assegnato anche un' altro importante riconoscimento della Critica Giornalistica. Quest'anno poi in gara anche un settore modellistico in scala provenienti da club specializzati. Alle 10 di domenica poi interessante conferenza di Nello Rivieccio sulle tecniche e potenzialità di scultura in 3D. L’orario della mostra concorso è dalle 15 alle 17 del 9 marzo e dalle 9 alle 16 del 10 marzo. La premiazione avverrà alle ore 15,30 di domenica 10, quando si conoscerà il vincitore assoluto dell’Oscar del collezionismo, “Best of show2024.” Premio della Regione Toscana affiancati dai prodotti di eccellenza del territorio offerti quest'anno dal Biscottificio Belli di Calenzano. Il soldatino e la bambola insieme in questa unica e grande manifestazione internazionale di Calenzano, che coinvolgerà come sempre curiosi ed appassionati, ma soprattutto avvicinerà due hobby da sempre vicini fra loro, creando nuovi collezionisti . Per favorire l’afflusso del pubblico che si preannuncia numeroso l’ingresso sarà ad offerta libera .Per informazioni 055 882041 – 330565439 [email protected]. Maurizio Costanzo