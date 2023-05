"Calcio, Politica e Potere" all'Unicollege di Firenze

Firenze 1 maggio 2023 - Come e perché i Paesi e le potenze usano il calcio per i loro interessi geopolitici? È la domanda a cui si cercherà di rispondere questo giovedì 4 maggio alle 17 alla sede dell’università Unicollege di via Bolognese 52 a Firenze, durante l’evento di presentazione del libro “Calcio, Politica e Potere” del giornalista Alessio Postiglione, l'analista di geopolitica NarcísPallarès-Domènech e il politologo Valerio Mancini edito da Mondo Nuovo.

Unicollege, un istituto ad ordinamento universitario per la Mediazione Linguistica e culturale presente a Firenze, Mantova e Torino, ha deciso di presentare nell’ambito del proprio programma di iniziative culturali la nuova ristampa del libro, recentemente premiato con menzione speciale al 56° Concorso letterario Coni 2022.

“In una società globalizzata, interconnessa e capitalistica, in cui le potenze economiche dettano le proprie condizioni alla politica, il calcio domina il mondo e gli autori di questo libro ne analizzano in dettaglio tutte le complesse ramificazioni in ambito politico e geopolitico, economico, sociale, identitario, culturale – spiegano dall’istituto – Il calcio è sempre più riconosciuto come uno strumento di soft power attraverso cui gli Stati, e persino le nazioni senza Stato, affermano la propria esistenza, promuovono i propri valori, ripuliscono la propria immagine, si impongono come interlocutori politici ed economici; la FIFA conta più membri dell’ONU e incide significativamente sulla geopolitica mondiale, per esempio riconoscendo l’esistenza di uno Stato o garantendo, con l’assegnazione di un Mondiale, investimenti da capogiro in grado di rivoluzionare l’economia di un Paese; driver della globalizzazione (più diffuso delle principali religioni monoteistiche e della democrazia liberale, è capace di sfondare barriere linguistiche e culturali, ispirare trend consumistici, veicolare modelli di pensiero e comportamento); Il calcio è un fatto sociale totale, direbbe Marcel Mauss, un’arma polivalente con cui ogni Paese, organizzazione o potere legittimo od occulto deciso ad avere un peso si confronta e studia modi per servirsene a proprio vantaggio”.

