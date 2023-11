In scena per la prima volta a Firenze lo spettacolo su Filippo Brunelleschi

Firenze, 21 novembre 2023 – Va in scena per la prima volta nella sua città d’elezione “Filippo Brunelleschi. Nella divina proporzione”, spettacolo firmato Teatro Studio Krypton nato in piena pandemia, nel 2020, anno in cui ricorreva il seicentenario della Cupola di Santa Maria del Fiore, il capolavoro che l’artista iniziò il 7 agosto 1420. Lo spettacolo debutterà per la prima volta a Firenze, mercoledì 23 novembre alle 21 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111 Rosso), nell’ambito della stagione di prosa. Il regista Giancarlo Cauteruccio, in questo lavoro, porterà in scena il corpo, il pensiero, la solitudine e il carattere forte e impenetrabile di colui che fece della prospettiva e della simmetria gli strumenti della bellezza non più dettata dal caso, ma dalla ragione. Lo spettatore verrà guidato tra le meraviglie brunelleschiane grazie alla suggestione del video mapping, per rispecchiarsi in un corpo e in un immaginario complessi e magici allo stesso tempo. Roberto Visconti, storico attore della compagnia, avrà il compito d’impersonare l’architetto fiorentino.