Firenze, botteghe in festa con ventisei eventi in tutti i quartieri

Firenze, 18 settembre 2025 – Botteghe ed esercizi di vicinato, riuniti nei Centri commerciali naturali, nelle associazioni e nei consorzi di mercato, hanno messo a punto un programma di 26 eventi che animeranno i quartieri e i rioni della città da settembre a dicembre. Cene, mostre, feste in strada, esposizioni, animazioni, degustazioni e campagne di promozione sono stati organizzati grazie ai contributi messi a disposizione dal Comune, per un totale di 100 mila euro, a seguito dell’avviso pubblicato dalla Direzione Attività economiche e Turismo dal 15 luglio al 1 settembre scorsi. Il bando prevedeva un fondo iniziale di 100 mila euro, con un contributo massimo di 5 mila euro per ciascun progetto selezionato. I progetti vincitori hanno dato vita al seguente calendario di iniziative. Ecco il programma. Nei giorni scorsi si sono già svolti i primi appuntamenti: “Oltrarno aperto 2025 - Cultura, commercio e comunicazione” promosso da Oltrarno Promuove, il debutto di “Un autunno di Gusto e Cuore” al Mercato Centrale a cura del Consorzio Mercato Centrale, e la cena “Borgo in tavola” del Ccn Borgo di Peretola. A settembre il Ccn di piazza Dalmazia propone “Io acquisto locale - Vetrina per la piazza”, con un servizio fotografico dedicato a ogni esercente ritratto nella propria attività, per far conoscere i negozi del centro commerciale naturale. Sempre da settembre a dicembre il Ccn San Jacopino organizza “San Jacopino viva”, con un mercato mensile di quartiere arricchito da attività e animazioni per famiglie e bambini. Parallelamente, il Ccn Viale Europa lancia “Storie di Quartiere”, una campagna digitale di promozione delle attività commerciali.

Venerdì 19 settembre il Ccn di piazza Pier Vettori organizza “Pier Vettori Forever”, un pomeriggio di animazione per famiglie e bambini con spettacolo circense. Domenica 21 settembre torna il Premio Porcellino con una cena sotto la loggia del Mercato Nuovo e la consegna del riconoscimento “Porcellino”, a cura dell’associazione Mercato Porcellino. Il 26 e 27 settembre piazza Santa Croce ospita “Idee, riflessioni e strategie per un nuovo commercio di prossimità”, tra conferenze e presentazioni di libri organizzate da Confcommercio Firenze e Arezzo. Sabato 27 settembre sarà la volta di “Batoni in Festa”, animazione e spettacoli per bambini promossi dal Ccn La Tramvata in piazza Batoni. Da ottobre a dicembre l’associazione via Gioberti “Le Cento Botteghe” propone “Vieni a conoscere Le Cento Botteghe di Via Gioberti”, una campagna di promozione delle attività. Dal 10 al 12 ottobre si terrà invece la quinta edizione di Firenze Books, organizzata da Confartigianato Imprese Firenze. Sabato 18 ottobre il Ccn Borgo la Croce via Pietrapiana presenta “Una strada, una storia: Borgo la Croce, via Pietrapiana”, con esposizioni di foto d’epoca e creazioni di monete. Sabato 22 novembre al Mercato Centrale torna “Un autunno di Gusto e Cuore”, con un palio culinario dedicato agli appassionati di cucina. Sempre a novembre l’Associazione Cassettai Storici Fiorentini promuove una mostra sulla storia della cartolina illustrata. Dal 6 all’8 dicembre la Manifattura e il Parco delle Cascine ospitano “Christmas in Manifattura”, con mercatini natalizi e animazioni. Domenica 7 dicembre il Mercato di Sant’Ambrogio festeggia con “Rinasce Sant’Ambrogio”, una giornata di eventi e iniziative a cura del Consorzio esercenti. Lunedì 8 dicembre doppio appuntamento con “Natale in via Guelfa”, che propone concerto e spettacolo dedicato a John Lennon, e “Aspettando Babbo Natale”, animazione per bambini in via Doni. Giovedì 11 dicembre sarà la volta di “Novoli in Festa”, iniziativa per famiglie con negozi aperti organizzata dal Ccn Novoli e dintorni. Nel weekend del 13 e 14 dicembre tornerà “Christmas in Manifattura”, e domenica 14 dicembre il Ccn Botteghe Porta Romana proporrà “Babbo Natale a Porta Romana”, animazione per bambini a tema natalizio. Gran finale nel weekend del 20 e 21 dicembre con un nuovo appuntamento di “Christmas in Manifattura” e, in parallelo, con “Un autunno di Gusto e Cuore” al Mercato Centrale, dedicato ai sapori e ai mestieri della tradizione. In itinere, il Ccn San Lorenzo porta avanti “Foto e storie”, un racconto dell’anima del quartiere nato per sostenere il commercio di vicinato.