Torna la Borsa del giocattolo d’epoca, ultima edizione al Delta Florence

Firenze, 23 novembre 2023 – Soldatini, bambole, giocattoli: la festa della fantasia. Torna l’immancabile appuntamento per tutti i collezionisti, la Borsa del giocattolo d’Epoca di Calenzano, fissata per domenica 3 dicembre all’interno del consueto Hotel Delta Florence, festeggerà 27 anni, ma sarà l’ultima edizione al Delta Florence. Dal 10 Marzo 2024, si sposterà all’Hotel Mirò sempre a Calenzano. Gli espositori saranno oltre 50 provenienti da numerose regioni italiane suddivisi in fabbricanti, distributori, editoria, privati, con tutte le tipologie di soldatini: in piombo, plastica, pasta, Norimberga, carta, di ogni dimensione ed epoca, l’intera panoramica che offre oggi il mercato. Presenti anche accessori, basette, pennelli, arnesi per costruire il proprio plastico o ambientazione.