Bagno a Ripoli, Massimo Carlotto presenta il nuovo romanzo ‘A esequie avvenute’

Firenze, 19 settembre 2025 — Massimo Carlotto, considerato tra i migliori scrittori noir e hard boiled a livello internazionale, mercoledì 24 settembre alle 17.30 sarà alla Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli, Firenze (via Belmonte 38), per presentare il nuovo romanzo “A esequie avvenute” (Einaudi) in dialogo col giornalista Simone Innocenti. A trent'anni dal primo romanzo che lo ha visto protagonista torna in scena il personaggio dell'investigatore Marco Buratti, alias l’Alligatore, una leggenda del crime italiano. È un inverno gelido nelle paludi del Nordest. Una donna è stata rapita, ma il sospetto che l'abbiano uccisa cresce di ora in ora. E l'Alligatore, è determinato a ristabilire la verità a ogni costo, anche quando non interessa più a nessuno. L’evento, a cura di Toscana dei lettori con la direzione di Gabriele Ametrano, costituisce la coda lunga del festival Bagno a Ripoli dei lettori, col patrocinio e il sostegno del Comune di Bagno a Ripoli e il sostegno di Toscana Energia, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Bagno a Ripoli (ingresso gratuito, in caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nelle sale interne della Biblioteca. Info: www.lacittadeilettori.it). Per il ritorno dell’Alligatore, Massimo Carlotto scrive il suo noir più doloroso. Suona il suo blues più malinconico e sorprendente. La trama prende le mosse dal personaggio di Loris Pozza, il classico criminale esperto in “magheggi”: truffe, fatture false, capitali che finiscono nella banca cinese clandestina. Quando la sua amante viene rapita, l’incarico di consegnare il riscatto è affidato a Marco Buratti, investigatore senza licenza, e ai suoi soci Max la Memoria e Beniamino Rossini. Ma qualcosa va storto e la donna, nonostante il pagamento di un milione di euro, non viene liberata. L’Alligatore inizia così un’indagine non autorizzata per impedire che una vittima rimanga senza giustizia, a dispetto di chi vorrebbe mettere tutto a tacere. Nel frattempo Rossini, che ogni tanto abbandona il suo vecchio mestiere di bandito per dedicarsi a salvare donne, libera una giovane ucraina sfruttata dalla mafia del suo Paese. Questa volta, però, la rappresaglia che si scatena è terribile. Una resa dei conti da cui nessuno uscirà indenne e che porterà l’Alligatore dove mai si era spinto.

Maurizio Costanzo